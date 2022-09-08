Кандидатом на пост генсека НАТО может стать Христя Фриланд – СМИ

Четыре разных источника канала в Оттаве, Вашингтоне и Брюсселе заявили, что имя Фриланд уже несколько месяцев упоминается в кругах международной обороны и безопасности как потенциального преемника Столтенберга.
"Есть несколько очень квалифицированных женщин, которые были бы очень хорошими кандидатами. Кажется, у женщины есть некоторый импульс стать следующим [генеральным секретарем]", – сказал высокопоставленный чиновник НАТО в интервью CBC News в прошлом месяце.
Источники в Брюсселе добавили, что имя Фриланд "всплыло" прошлой осенью.
Канал отметил, что будучи человеком, погруженным в политику и историю Восточной Европы, говорящим на английском, украинском, русском, польском, французском, испанском и итальянском языках, Фриланд, "вероятно, будет считаться важным активом в то время, когда альянс пытается удержаться вместе в перед лицом крупной региональной войны", а ее знание России и внутренней работы Кремля "было бы еще одним большим плюсом".
Сама Фриланд 7 сентября не ответила прямо на вопрос о своем возможном кандидатстве, заявив, что уже имеет две работы – должности вице-премьер-министра и министра финансов Канады.
Как сообщил CBС News, срок полномочий Столтенберга должен был завершиться в сентябре 2022 года, но его продлили до 2023 года.
Фриланд – канадская журналистка и политик украинского происхождения. До политической карьеры она работала во влиятельных СМИ, в том числе в Financial Times и Reuters. В 2013 году ушла из журналистики.
В 2015–2017 годах Фриланд была министром международной торговли Канады, в 2017–2019 годах – главой МИД.
В ноябре 2019 года Фриланд стала заместителем премьер-министра Канады Джастина Трюдо в его новом правительстве. Эту должность она до последнего времени совмещала с должностью министра межправительственных отношений.
18 августа 2020 года вице-премьер Канады Фриланд стала министром финансов страны.