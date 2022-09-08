Кандидатом на пост генсека НАТО может стать Христя Фриланд – СМИ

Фриланд заявила журналистам, что у нее уже есть две работы Фото: EPA

Четыре разных источника канала в Оттаве, Вашингтоне и Брюсселе заявили, что имя Фриланд уже несколько месяцев упоминается в кругах международной обороны и безопасности как потенциального преемника Столтенберга.

"Есть несколько очень квалифицированных женщин, которые были бы очень хорошими кандидатами. Кажется, у женщины есть некоторый импульс стать следующим [генеральным секретарем]", – сказал высокопоставленный чиновник НАТО в интервью CBC News в прошлом месяце.

Источники в Брюсселе добавили, что имя Фриланд "всплыло" прошлой осенью.

Канал отметил, что будучи человеком, погруженным в политику и историю Восточной Европы, говорящим на английском, украинском, русском, польском, французском, испанском и итальянском языках, Фриланд, "вероятно, будет считаться важным активом в то время, когда альянс пытается удержаться вместе в перед лицом крупной региональной войны", а ее знание России и внутренней работы Кремля "было бы еще одним большим плюсом".

Сама Фриланд 7 сентября не ответила прямо на вопрос о своем возможном кандидатстве, заявив, что уже имеет две работы – должности вице-премьер-министра и министра финансов Канады.

Как сообщил CBС News, срок полномочий Столтенберга должен был завершиться в сентябре 2022 года, но его продлили до 2023 года.