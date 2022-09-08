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Кандидатом на пост генсека НАТО может стать Христя Фриланд – СМИ

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Фриланд заявила журналистам, что у нее уже есть две работы
Фриланд заявила журналистам, что у нее уже есть две работы
Фото: EPA

Министр финансов Канады Христя Фриланд может рассматриваться как кандидат на должность генерального секретаря НАТО после ухода нынешнего генсека Йенса Столтенберга в 2023 году. Об этом со ссылкой на источники 7 сентября сообщил канал CBC News.

Четыре разных источника канала в Оттаве, Вашингтоне и Брюсселе заявили, что имя Фриланд уже несколько месяцев упоминается в кругах международной обороны и безопасности как потенциального преемника Столтенберга.

"Есть несколько очень квалифицированных женщин, которые были бы очень хорошими кандидатами. Кажется, у женщины есть некоторый импульс стать следующим [генеральным секретарем]", – сказал высокопоставленный чиновник НАТО в интервью CBC News в прошлом месяце.

Источники в Брюсселе добавили, что имя Фриланд "всплыло" прошлой осенью.

Канал отметил, что будучи человеком, погруженным в политику и историю Восточной Европы, говорящим на английском, украинском, русском, польском, французском, испанском и итальянском языках, Фриланд, "вероятно, будет считаться важным активом в то время, когда альянс пытается удержаться вместе в перед лицом крупной региональной войны", а ее знание России и внутренней работы Кремля "было бы еще одним большим плюсом".

Сама Фриланд 7 сентября не ответила прямо на вопрос о своем возможном кандидатстве, заявив, что уже имеет две работы – должности вице-премьер-министра и министра финансов Канады.

Как сообщил CBС News, срок полномочий Столтенберга должен был завершиться в сентябре 2022 года, но его продлили до 2023 года.

Контекст:

Фриланд  канадская журналистка и политик украинского происхождения. До политической карьеры она работала во влиятельных СМИ, в том числе в Financial Times и Reuters. В 2013 году ушла из журналистики. 

В 2015–2017 годах Фриланд была министром международной торговли Канады, в 20172019 годах – главой МИД.  

В ноябре 2019 года Фриланд стала заместителем премьер-министра Канады Джастина Трюдо в его новом правительстве. Эту должность она до последнего времени совмещала с должностью министра межправительственных отношений. 

18 августа 2020 года вице-премьер Канады Фриланд стала министром финансов страны

Теги: НАТО, Канада, Йенс Столтенберг, Христя Фриланд
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