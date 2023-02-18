"Вы будете плохой мамой или плохим министром?" Глава Еврокомиссии рассказала о сексизме в немецком правительстве

По ее словам, это связано с очень глубоко внедрившимися в обществе стереотипами. Любой мужчина или женщина на руководящих постах в Евросоюзе должны отстаивать права женщин на лидерство.

Кроме того, возможности женщин для развития тесно связаны с уровнем инфраструктуры, считает фон дер Ляйен. Она убедилась в этом, работая на посту министра обороны ФРГ.

"Я хорошо помню свои первые годы на министерском посту, когда у меня были маленькие дети и вокруг была масса предрассудков. Меня спрашивали: вы будете плохой мамой или плохим министром? До сих пор есть стереотип, что нельзя хорошо делать и то и другое. Уже понятно, что должна быть хорошая инфраструктура, поддержка молодых родителей, детские сады и хорошие школы", – сказала глава ЕК.

Фон дер Ляйен отметила, что пока в органах власти не обеспечено равенство на руководящих должностях, она будет сторонницей квот.

"Я их ввела [работая] в Германии, и сейчас это делается на европейском уровне. Я хочу призвать всех женщин: не сдавайтесь, ваш голос очень важен и очень важно ваше присутствие на всех уровнях", – добавила она.