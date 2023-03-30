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Определяющим фактором отношений ЕС с Китаем станет позиция Пекина по отношению к войне РФ против Украины – глава Еврокомиссии

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Фон дер Ляйен: Китай рассматривает слабость Путина как способ усилить свое влияние на Россию
Фон дер Ляйен: Китай рассматривает слабость Путина как способ усилить свое влияние на Россию
Фото: EPA

Отношения Евросоюза с Китаем будут определяться позицией Пекина относительно войны РФ против Украины. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 30 марта, выступая в Европейском политическом центре с речью, посвященной отношениям ЕС с Китаем. Текст речи опубликован на сайте Еврокомиссии.

"Наши отношения с Китаем являются одними из самых сложных и важных в мире. И то, как мы с этим справимся, станет определяющим фактором нашего будущего экономического процветания и национальной безопасности", – заявила она.

По словам фон дер Ляйен, отношения ЕС с Китаем "слишком важны, чтобы подвергать их риску из-за того, что мы не можем четко установить условия здорового взаимодействия".

"В течение некоторого времени мы наблюдали очень преднамеренное ужесточение общей стратегической позиции Китая. И теперь это сопровождалось усилением все более напористых действий. Об этом напомнили на прошлой неделе в Москве во время государственного визита президента Си [Цзиньпина]. Президент Си отнюдь не пугается зверского и незаконного вторжения в Украину, он поддерживает свою "безграничную дружбу" с [президентом РФ Владимиром] Путиным", – сказала она.

По словам главы Еврокомиссии, динамика отношений между Китаем и Россией изменилась.

"Из этого визита становится ясно, что Китай рассматривает слабость Путина как способ усилить свое влияние на Россию. И ясно, что баланс сил в этих отношениях, который на протяжении большей части прошлого века благоприятствовал России, теперь изменился на противоположный. Самым показательным было обращение президента Си к Путину на ступеньках перед Кремлем, когда он сказал: "Прямо сейчас происходят перемены, подобных которым мы не видели уже 100 лет. И мы вместе продвигаем эти изменения", – заявила фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что как постоянный член Совета Безопасности ООН Китай обязан защищать принципы и ценности, лежащие в основе Устава ООН, и играть конструктивную роль в продвижении справедливого мира.

"Но этот мир может быть справедливым только в том случае, если он основан на отстаивании суверенитета и территориальной целостности Украины. Украина определит условия справедливого мира, требующего вывода войск вторжения. Любой мирный план, который фактически закрепил бы российские аннексии, просто нежизнеспособен. Мы должны быть откровенны в этом вопросе. То, как Китай продолжит взаимодействовать с путинской войной, станет определяющим фактором для развития отношений между ЕС и Китаем", – сказала она.

Контекст:

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции и прямо не осуждает действия Москвы.

24 февраля Китай обнародовал обширный план мирного урегулирования войны в Украине, состоящий из 12 пунктов. Этот "мирный план" был со скепсисом встречен на Западе.

В то же время Зеленский считает, что часть пунктов в этом документе соответствует интересам Украины, а с частью Киев не согласен. Президент Украины также заявил, что планирует встретиться с Си Цзиньпином

13 марта The Wall Street Journal сообщила, что Си Цзиньпин планирует поговорить с президентом Зеленским впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Источники издания отмечали, что разговор Си Цзиньпина и президента Украины состоится после визита китайского лидера в Москву, который прошел 20–22 марта.

Зеленский, говоря о возможном разговоре или встрече с Си Цзиньпином, рассказал 21 марта, что "какие-то сигналы" в Киеве получали, "но подтверждения не было" – "конкретики пока никакой нет". В Офисе президента Украины заявили 22 марта, что Украина инициирует разговор Зеленского и Си Цзиньпина, но есть определенные сложности из-за позиции КНР.

В интервью AP, которое вышло 29 марта, Зеленский заявил, что ждет Си Цзиньпина в Украине.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, Китай, Еврокомиссия, Си Цзиньпин, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз
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