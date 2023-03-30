Определяющим фактором отношений ЕС с Китаем станет позиция Пекина по отношению к войне РФ против Украины – глава Еврокомиссии

"Наши отношения с Китаем являются одними из самых сложных и важных в мире. И то, как мы с этим справимся, станет определяющим фактором нашего будущего экономического процветания и национальной безопасности", – заявила она.

По словам фон дер Ляйен, отношения ЕС с Китаем "слишком важны, чтобы подвергать их риску из-за того, что мы не можем четко установить условия здорового взаимодействия".

"В течение некоторого времени мы наблюдали очень преднамеренное ужесточение общей стратегической позиции Китая. И теперь это сопровождалось усилением все более напористых действий. Об этом напомнили на прошлой неделе в Москве во время государственного визита президента Си [Цзиньпина]. Президент Си отнюдь не пугается зверского и незаконного вторжения в Украину, он поддерживает свою "безграничную дружбу" с [президентом РФ Владимиром] Путиным", – сказала она.

По словам главы Еврокомиссии, динамика отношений между Китаем и Россией изменилась.

"Из этого визита становится ясно, что Китай рассматривает слабость Путина как способ усилить свое влияние на Россию. И ясно, что баланс сил в этих отношениях, который на протяжении большей части прошлого века благоприятствовал России, теперь изменился на противоположный. Самым показательным было обращение президента Си к Путину на ступеньках перед Кремлем, когда он сказал: "Прямо сейчас происходят перемены, подобных которым мы не видели уже 100 лет. И мы вместе продвигаем эти изменения", – заявила фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что как постоянный член Совета Безопасности ООН Китай обязан защищать принципы и ценности, лежащие в основе Устава ООН, и играть конструктивную роль в продвижении справедливого мира.

"Но этот мир может быть справедливым только в том случае, если он основан на отстаивании суверенитета и территориальной целостности Украины. Украина определит условия справедливого мира, требующего вывода войск вторжения. Любой мирный план, который фактически закрепил бы российские аннексии, просто нежизнеспособен. Мы должны быть откровенны в этом вопросе. То, как Китай продолжит взаимодействовать с путинской войной, станет определяющим фактором для развития отношений между ЕС и Китаем", – сказала она.