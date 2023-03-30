Си Цзиньпин готовит Китай к войне – Foreign Affairs

Как отмечает издание, такое заявление прозвучало из уст китайского лидера во время ежегодного заседания парламента КНР и его высшего политического консультативного органа.

Си Цзиньпин, по информации Foreign Affairs, раскрыл тему готовности Китая к войне в четырех отдельных выступлениях, а в одном из них прямо призвал своих генералов "осмелиться воевать".

В своих речах председатель КНР, как отмечается, описал "безрадостную" геополитическую картину, назвал Соединенные Штаты противником Китая.

Также он позиционировал США и их союзников главной причиной текущих проблем Китая и призвал частный бизнес служить военным и стратегическим целям страны.

Кроме того, Си Цзиньпин повторил, что считает объединение Тайваня и материкового Китая жизненно важным для успеха своей политики, отмечает издание.

Сообщается, что правительство КНР также объявило об увеличении оборонного бюджета страны, который удвоился за последнее десятилетие, на 7,2%, а также о планах сделать Китай менее зависимым от импорта зерна.

Foreign Affairs сообщает, что покидающий свой пост глава правительства КНР Ли Кэцян объявил о военном бюджете в размере 1,55 трлн юаней (примерно $224,8 млрд) на 2023 год, Он также призвал к усиленной "подготовке к войне". При этом, отмечает издание, западные эксперты давно считают, что Китай, объявляя официальные цифры, занижает свои реальные расходы на оборону.

Кроме того, перечислило издание, в последние месяцы Пекин обнародовал новые законы о военной готовности. Также известно о строительстве новых бомбоубежищ и как минимум одного госпиталя в городах в районе Тайваньского пролива и создании новых офисов "Национальной оборонной мобилизации" (центров набора в вооруженные силы) по всей стране.

Foreign Affairs приводит мнение экспертов об одном из таких документов – законе о военных резервистах (и это не единственное правовое изменение, намекающее на приготовления Пекина), опубликованном в декабре 2023 года. Он, как отмечается, позволит Народно-освободительной армии Китая более легко задействовать свои резервные силы и пополнять боевые части в случае войны.

Эксперты полагают: возможно, закон появился в результате того, что Си Цзиньпин извлек уроки из неудач российского президента Владимира Путина в Украине.

Издание обращает внимание: еще рано говорить, что наверняка означают эти заявления китайского лидера, и склоняется к выводу, что конфликт с участием Китая пока рано называть "предопределенным или неизбежным".

В то же время Foreign Affairs считает, что политики и бизнес-лидеры во всем мире не могут позволить себе игнорировать заявления Си Цзиньпина о подготовке страны к войне. Подобные заявления свидетельствуют, что "что-то изменилось в Пекине" и месседжи китайского лидера следует воспринимать всерьез, резюмирует издание.