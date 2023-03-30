Си Цзиньпин готовит Китай к войне – Foreign Affairs

Как отмечает издание, такое заявление прозвучало из уст китайского лидера во время ежегодного заседания парламента КНР и его высшего политического консультативного органа.
Си Цзиньпин, по информации Foreign Affairs, раскрыл тему готовности Китая к войне в четырех отдельных выступлениях, а в одном из них прямо призвал своих генералов "осмелиться воевать".
В своих речах председатель КНР, как отмечается, описал "безрадостную" геополитическую картину, назвал Соединенные Штаты противником Китая.
Также он позиционировал США и их союзников главной причиной текущих проблем Китая и призвал частный бизнес служить военным и стратегическим целям страны.
Кроме того, Си Цзиньпин повторил, что считает объединение Тайваня и материкового Китая жизненно важным для успеха своей политики, отмечает издание.
Сообщается, что правительство КНР также объявило об увеличении оборонного бюджета страны, который удвоился за последнее десятилетие, на 7,2%, а также о планах сделать Китай менее зависимым от импорта зерна.
Foreign Affairs сообщает, что покидающий свой пост глава правительства КНР Ли Кэцян объявил о военном бюджете в размере 1,55 трлн юаней (примерно $224,8 млрд) на 2023 год, Он также призвал к усиленной "подготовке к войне". При этом, отмечает издание, западные эксперты давно считают, что Китай, объявляя официальные цифры, занижает свои реальные расходы на оборону.
Кроме того, перечислило издание, в последние месяцы Пекин обнародовал новые законы о военной готовности. Также известно о строительстве новых бомбоубежищ и как минимум одного госпиталя в городах в районе Тайваньского пролива и создании новых офисов "Национальной оборонной мобилизации" (центров набора в вооруженные силы) по всей стране.
Foreign Affairs приводит мнение экспертов об одном из таких документов – законе о военных резервистах (и это не единственное правовое изменение, намекающее на приготовления Пекина), опубликованном в декабре 2023 года. Он, как отмечается, позволит Народно-освободительной армии Китая более легко задействовать свои резервные силы и пополнять боевые части в случае войны.
Эксперты полагают: возможно, закон появился в результате того, что Си Цзиньпин извлек уроки из неудач российского президента Владимира Путина в Украине.
Издание обращает внимание: еще рано говорить, что наверняка означают эти заявления китайского лидера, и склоняется к выводу, что конфликт с участием Китая пока рано называть "предопределенным или неизбежным".
В то же время Foreign Affairs считает, что политики и бизнес-лидеры во всем мире не могут позволить себе игнорировать заявления Си Цзиньпина о подготовке страны к войне. Подобные заявления свидетельствуют, что "что-то изменилось в Пекине" и месседжи китайского лидера следует воспринимать всерьез, резюмирует издание.
Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, там сохраняются флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти Коммунистической партии Китая. Согласно официальной позиции КНР, остров считается одной из провинций Китая.
В 2022 году наблюдалась эскалация отношений между Тайванем и Китаем на фоне визитов на Тайвань американских чиновников, в частности тогдашнего спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. В ответ в МИД КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань "серьезно влияет" на отношения Китая и США.
После этого визита вооруженные силы Китая проводили военные учения вокруг Тайваня.
29 августа Politico сообщило, что администрация президента США Джо Байдена планирует официально попросить Конгресс одобрить продажу Тайваню оружия на сумму около $1,1 млрд.
По данным Центрального разведывательного управления США, Китай рассматривает планы силового взятия под контроль Тайваня до 2027 года.
Российский блогер и юрист Марк Фейгин в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил мнение, что Пекин претендует и на часть территорий РФ. "Китай-то готов представлять [интересы президента РФ Владимира] Путина. На своих условиях. Но они почему-то хотят все вместе и одновременно: прямо и Тайвань, и Дальний Восток, и Восточную Сибирь, и Забайкалье. Все наше, и вот еще что-нибудь дайте", – заявил он.