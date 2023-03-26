Фейгин: Китай готов представлять Путина, но на своих условиях. Он почему-то хочет все: и Тайвань, и Дальний Восток, и Восточную Сибирь, и Забайкалье

Пекин готов учитывать интересы Москвы и даже представлять их, но с определенными условиями – Фейгин Фото: Марк Фейгин / Facebook

Он предположил, что американский президент Джо Байден и глава Китая Си Цзиньпин обсуждали эту тему на саммите "Большой двадцатки" на Бали в ноябре 2022 года.

"Они встречались и четыре часа разговаривали. И у меня такое ощущение, что они как раз согласовали параметры некоторого, так сказать, присутствия в теме войны Китая. Но я думаю, что условием США было: "Вы знаете, мы махнули рукой на Россию. Она от вас зависима. Ну и делайте с ней, что хотите. И за это вы нам прекратите войну в Украине и повлияете на Москву". Потому что повлиять больше некому. А кто повлияет? Эрдоган, папа римский? Никто не может на него повлиять, а Китай может", – сказал Фейгин.

Он также предположил, что Пекин готов учитывать интересы Москвы и даже представлять их, но с прицелом на утверждение своей власти на Тайване и возможную экспансию в самой РФ.

"Китай-то готов представлять Путина. Вот в чем все дело. На своих условиях. Но они почему-то хотят все вместе и одновременно: прямо и Тайвань, и Дальний Восток, и Восточную Сибирь, и Забайкалье. Все наше, и вот еще что-нибудь дайте... Поэтому, честно говоря, выглядит так, что они как бы совсем уже как-то... Им говорят: "Вы охамели уже. Так нельзя", – описал ситуацию блогер.

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