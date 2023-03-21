Фейгин: Для власти РФ вербовка заключенных – хорошая логика. Была теоретическая проблема, что сидит какой-то человек, а теперь он в земле

Фейгин: Такое ощущение, что их привозят именно умирать, чтобы утилизировать Фото: Mark Feygin / Facebook

Фейгин привел в пример одного из лидеров так называемых приморских партизан Александра Ковтуна.

Его группировка в 2010 году нападала на милиционеров в Приморском крае РФ, как утверждали ее организаторы, "по идейным соображениям". В 2014 году Ковтуна приговорили к пожизненному лишению свободы, но позднее наказание заменили на 25 лет колонии. В феврале 2023 года российский Telegram-канал "ОПС-медиа" сообщил, что Ковтун был завербован в ЧВК "Вагнер" и 29 января погиб в Украине. Официально эта информация не подтверждена.

"Я не знаю, сколько он прослужил: неделю где-то. Привезли... Обстоятельства его гибели тоже неизвестны. Такое ощущение, что их привозят именно умирать, чтобы утилизировать. Вот Ковтун, который был типа партизаном, – некоторые даже вдохновлялись, их поддерживали... Может, и была бы теоретическая проблема: что сидит такой человек, а теперь он не сидит: он теперь в земле. И таких, наверное, очень немало утилизировали. Так что для власти это тоже хорошая логика. Ну ладно, тюрьмы освобождают. Их есть чем заполнить: они политическими заполнят", – сказал Фейгин.

Он также отметил, что под Бахмутом россиян, завербованных в колониях, "вообще не жалели: их бросали, не считаясь", и за счет этого достигали некоторого военного успеха – "потому что сберегать такие жизни никто не собирается".

По информации Фейгина, сейчас в колонии уже прекратили ездить вербовщики из ЧВК "Вагнер", приезжают представители минобороны РФ. У них выше требования, зато они могут и не спрашивать желания осужденных, а "мобилизовать прямо из тюрьмы", сообщил юрист.

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