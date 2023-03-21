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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Фейгин: Для власти РФ вербовка заключенных – хорошая логика. Была теоретическая проблема, что сидит какой-то человек, а теперь он в земле

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Фейгин: Такое ощущение, что их привозят именно умирать, чтобы утилизировать
Фейгин: Такое ощущение, что их привозят именно умирать, чтобы утилизировать
Фото: Mark Feygin / Facebook

Осужденных россиян вербуют в тюрьмах специально, чтобы "утилизировать" на фронте в Украине, считает российский юрист, блогер Марк Фейгин. Такое мнение он выразил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Фейгин привел в пример одного из лидеров так называемых приморских партизан Александра Ковтуна.

Его группировка в 2010 году нападала на милиционеров в Приморском крае РФ, как утверждали ее организаторы, "по идейным соображениям". В 2014 году Ковтуна приговорили к пожизненному лишению свободы, но позднее наказание заменили на 25 лет колонии. В феврале 2023 года российский Telegram-канал "ОПС-медиа" сообщил, что Ковтун был завербован в ЧВК "Вагнер" и 29 января погиб в Украине. Официально эта информация не подтверждена. 

"Я не знаю, сколько он прослужил: неделю где-то. Привезли... Обстоятельства его гибели тоже неизвестны. Такое ощущение, что их привозят именно умирать, чтобы утилизировать. Вот Ковтун, который был типа партизаном, – некоторые даже вдохновлялись, их поддерживали... Может, и была бы теоретическая проблема: что сидит такой человек, а теперь он не сидит: он теперь в земле. И таких, наверное, очень немало утилизировали. Так что для власти это тоже хорошая логика. Ну ладно, тюрьмы освобождают. Их есть чем заполнить: они политическими заполнят", – сказал Фейгин.

Он также отметил, что под Бахмутом россиян, завербованных в колониях, "вообще не жалели: их бросали, не считаясь", и за счет этого достигали некоторого военного успеха – "потому что сберегать такие жизни никто не собирается".

По информации Фейгина, сейчас в колонии уже прекратили ездить вербовщики из ЧВК "Вагнер", приезжают представители минобороны РФ. У них выше требования, зато они могут и не спрашивать желания осужденных, а "мобилизовать прямо из тюрьмы", сообщил юрист.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Участие в войне против Украины, которую Россия полномасштабно начала 24 февраля 2022 года (война длится с 2014 года), принимают в том числе заключенные из российских колоний.

СМИ сообщали, что участие в вербовке заключенных принимал лично владелец ЧВК, бизнесмен Евгений Пригожин, были обнародованы видео из колонии, где он выступал перед заключенными. Пригожин назвал себя "представителем" ЧВК "Вагнер" и предупредил, что ищет наемников для участия в "тяжелой войне".

Из 50 тыс. российских заключенных, завербованных ЧВК "Вагнер" для участия в войне в Украине, осталось только 10 тыс. человек. Остальные либо погибли, либо дезертировали, заявила глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова 21 января 2023 года.

В феврале 2023 года Пригожин объявил о прекращении вербовки наемников в колонияхВ британской разведке предположили, что Пригожин перестал набирать осужденных в "Вагнер" из-за конкуренции с минобороны РФ.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: заключенные, Марк Фейгин, Приморский край, война России против Украины, минобороны РФ, ЧВК Вагнер, тюрьмы, исправительная колония, колония
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