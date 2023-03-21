Фейгин: Мне пишут из зон, что вербовщики из ЧВК "Вагнер" прекратили ездить, приезжают из минобороны РФ. Причем оно гораздо щепетильнее подходит, ищет бывших военнослужащих

"В тюрьмах – нет ["Вагнер" не вербует]. Например, мне на мой канал и в телефон люди пишут прямо из зон. Вот из Башкирии у меня было сообщение. Я вот не помню, куда я его сунул. Писали, что прекратили вербовщики из ПВК "Вагнер" ездить – начали из минобороны ездить. Причем минобороны гораздо щепетильнее", – сказал он.

Российский юрист отметил, что "законодательно разрешили людям с непогашенной судимостью проходить службу по контракту в рядах министерства обороны".

"Там, конечно, требования повыше: они все-таки ищут бывших военнослужащих, поговаривают. Но поскольку это система минобороны, а не ЧВК, частная компания с контрактом, – то там могут и не спрашивать. "Ну как, дружок? Вот мы тебе говорим, что ты будешь". – "А я не хочу". – "Как? Мы тебя мобилизуем прямо из тюрьмы". Закон дал такую возможность на самом деле", – объяснил Фейгин.

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