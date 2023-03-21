ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Фейгин: Мне пишут из зон, что вербовщики из ЧВК "Вагнер" прекратили ездить, приезжают из минобороны РФ. Причем оно гораздо щепетильнее подходит, ищет бывших военнослужащих

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О прекращении вербовки в колониях наемников в "Вагнер" объявляли в феврале
О прекращении вербовки в колониях наемников в "Вагнер" объявляли в феврале
Фото: pixabay.com

Заключенных из российских колоний на войну РФ против Украины теперь вербуют не из частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", а из минобороны России. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сообщил российский юрист, блогер Марк Фейгин.

"В тюрьмах – нет ["Вагнер" не вербует]. Например, мне на мой канал и в телефон люди пишут прямо из зон. Вот из Башкирии у меня было сообщение. Я вот не помню, куда я его сунул. Писали, что прекратили вербовщики из ПВК "Вагнер" ездить – начали из минобороны ездить. Причем минобороны гораздо щепетильнее", – сказал он.

Российский юрист отметил, что "законодательно разрешили людям с непогашенной судимостью проходить службу по контракту в рядах министерства обороны".

"Там, конечно, требования повыше: они все-таки ищут бывших военнослужащих, поговаривают. Но поскольку это система минобороны, а не ЧВК, частная компания с контрактом, – то там могут и не спрашивать. "Ну как, дружок? Вот мы тебе говорим, что ты будешь". – "А я не хочу". – "Как? Мы тебя мобилизуем прямо из тюрьмы". Закон дал такую возможность на самом деле", – объяснил Фейгин.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Участие в войне против Украины, которую Россия полномасштабно начала 24 февраля 2022 года (война длится с 2014 года), принимают в том числе заключенные из российских колоний.

СМИ сообщали, что участие в вербовке заключенных принимал лично владелец ЧВК, бизнесмен Евгений Пригожин, были обнародованы видео из колонии, где он выступал перед заключенными. Пригожин назвал себя "представителем" ЧВК "Вагнер" и предупредил, что ищет наемников для участия в "тяжелой войне".

В феврале 2023 года Пригожин объявил о прекращении вербовки наемников в колониях.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: война, заключенные, юрист, Марк Фейгин, наемники, война России против Украины, минобороны РФ, ЧВК Вагнер, тюрьмы, блогер, ЧВК, колония
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