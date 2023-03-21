В ближайшие недели в РФ вернутся тысячи заключенных, досрочно помилованных за участие во вторжении в Украину – британская разведка

Пик вербовки осужденных в ЧВК, по данным британских спецслужб, пришелся на осень 2022 года, когда заключенным предлагали смягчение приговора после шести месяцев участия в войне.
Хотя примерно половина набранных заключенных были убиты или ранены, информация из России говорит о том, что группировка выполняет свое обещание отпустить выживших. Документы об освобождении, которые получают воевавшие в ЧВК заключенные, утверждены президентом России Владимиром Путиным, говорится в сообщении.
Учитывая, что "Вагнер" больше не может набирать боевиков в колониях, это вызовет в ЧВК "кадровый голод", считают в минобороны Великобритании. Также там отмечают, что возвращение заключенных с травмирующим опытом войны приведет к вспышке насильственных преступлений, что станет большой проблемой для российского общества.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 21 March 2023.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) March 21, 2023
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На стороне России в войне против Украины, кроме регулярной армии, воюют частные военные компании. Самая известная среди них – ЧВК "Вагнер", в рядах которой находятся наемники и завербованные в тюрьмах заключенные.
По информации Белого дома на 22 декабря 2022 года, силы ЧВК "Вагнер", направленные в Украину, составляли 50 тыс. наемников, из них 10 тыс. – контрактники, а еще 40 тыс. – завербованные в тюрьмах заключенные. Об этом пишет The Hill.
СМИ сообщали, что участие в вербовке заключенных принимал лично владелец ЧВК, бизнесмен Евгений Пригожин, были обнародованы видео из колонии, где он выступал перед заключенными. Пригожин назвал себя "представителем" ЧВК "Вагнер" и предупредил, что ищет наемников для участия в "тяжелой войне".
В атаках на Бахмут ЧВК "Вагнер" лишилась самых эффективных частей, написал в оперативном анализе 6 марта американский Институт исследования войны.