ГОРДОН
 
 
МИР

В ближайшие недели в РФ вернутся тысячи заключенных, досрочно помилованных за участие во вторжении в Украину – британская разведка

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Около половины осужденных "Вагнера" были убиты или ранены, считают в минобороны Великобритании
Около половины осужденных "Вагнера" были убиты или ранены, считают в минобороны Великобритании
Фото: mil.ru

В ближайшие недели тысячи российских заключенных, принявших участие во вторжении в Украину в составе ЧВК "Вагнер", вероятно, будут помилованы и освобождены. Об этом министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные военной разведки сообщает 21 марта в Twitter.

Пик вербовки осужденных в ЧВК, по данным британских спецслужб, пришелся на осень 2022 года, когда заключенным предлагали смягчение приговора после шести месяцев участия в войне.

Хотя примерно половина набранных заключенных были убиты или ранены, информация из России говорит о том, что группировка выполняет свое обещание отпустить выживших. Документы об освобождении, которые получают воевавшие в ЧВК заключенные, утверждены президентом России Владимиром Путиным, говорится в сообщении.

Учитывая, что "Вагнер" больше не может набирать боевиков в колониях, это вызовет в ЧВК "кадровый голод", считают в минобороны Великобритании. Также там отмечают, что возвращение заключенных с травмирующим опытом войны приведет к вспышке насильственных преступлений, что станет большой проблемой для российского общества.

Контекст:

На стороне России в войне против Украины, кроме регулярной армии, воюют частные военные компании. Самая известная среди них – ЧВК "Вагнер", в рядах которой находятся наемники и завербованные в тюрьмах заключенные.

По информации Белого дома на 22 декабря 2022 года, силы ЧВК "Вагнер", направленные в Украину, составляли 50 тыс. наемников, из них 10 тыс. – контрактники, а еще 40 тыс. – завербованные в тюрьмах заключенные. Об этом пишет The Hill.

СМИ сообщали, что участие в вербовке заключенных принимал лично владелец ЧВК, бизнесмен Евгений Пригожин, были обнародованы видео из колонии, где он выступал перед заключенными. Пригожин назвал себя "представителем" ЧВК "Вагнер" и предупредил, что ищет наемников для участия в "тяжелой войне".

В атаках на Бахмут ЧВК "Вагнер" лишилась самых эффективных частей, написал в оперативном анализе 6 марта американский Институт исследования войны.

Теги: Великобритания, заключенные, армия РФ, война России против Украины, ЧВК Вагнер, помилование, военная разведка
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Украинский стилист показала, как завить локоны с помощью эластичного жгута. Видео до и после
Украинский стилист показала, как завить локоны с помощью эластичного жгута. Видео до и после
Галина ГРИШИНА
В прозрачном платье без бюстгальтера. Дорофеева поделилась снимком из обычной жизни
В прозрачном платье без бюстгальтера. Дорофеева поделилась снимком из обычной жизни
Билык показала утренние объятия с Коляденко. В сети отреагировали
Билык показала утренние объятия с Коляденко. В сети отреагировали
Галина ГРИШИНА
Нежные цветы и объемные элементы. Пять вариантов маникюра на весну от американского мастера
Нежные цветы и объемные элементы. Пять вариантов маникюра на весну от американского мастера
"Быстро и очень вкусно". Самый простой рецепт пиццы на лаваше
"Быстро и очень вкусно". Самый простой рецепт пиццы на лаваше
Позитив отреагировал на слухи о романе с танцовщицей Сахневич
Позитив отреагировал на слухи о романе с танцовщицей Сахневич
Галина ГРИШИНА
Как быстро приготовить кофе со сгущенным молоком и льдом. Рецепт холодного напитка
Как быстро приготовить кофе со сгущенным молоком и льдом. Рецепт холодного напитка
Галина ГРИШИНА
Актриса Денисенко снялась топлес, взяв бюст в руки
Актриса Денисенко снялась топлес, взяв бюст в руки
Димопулос высказалась о Джеджуле после того, как он заявил о "принципиальных разногласиях политического характера" с их сыном
Димопулос высказалась о Джеджуле после того, как он заявил о "принципиальных разногласиях политического характера" с их сыном
Галина ГРИШИНА
Как выращивать рукколу, чтобы ее листья не горчили. Главные правила
Как выращивать рукколу, чтобы ее листья не горчили. Главные правила
Галина ГРИШИНА
41-летняя Брежнева показала, как изменилась за последние пять лет
41-летняя Брежнева показала, как изменилась за последние пять лет
Галина ГРИШИНА
Макаревич высказался о снесении его в список "изменников Родины" в РФ
Макаревич высказался о снесении его в список "изменников Родины" в РФ
  "Это настолько вкусно, что можно готовить каждый день". Простой рецепт куриных шницелей
  "Это настолько вкусно, что можно готовить каждый день". Простой рецепт куриных шницелей
Галина ГРИШИНА
На музыкальном фестивале в США выступили украинские группы Kazka, Kalush Orchestra, Balaklava Blues. Фото
На музыкальном фестивале в США выступили украинские группы Kazka, Kalush Orchestra, Balaklava Blues. Фото
Галина ГРИШИНА
Как вырастить вкусные огурцы без горечи. Три главных совета
Как вырастить вкусные огурцы без горечи. Три главных совета
Галина ГРИШИНА
"Просил Поплавского пригласить красивую певицу". Кума Поляковой рассказала, как артистка познакомилась с будущим мужем
"Просил Поплавского пригласить красивую певицу". Кума Поляковой рассказала, как артистка познакомилась с будущим мужем
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Спущенные штаны на сцене в Москве, дуэт с путинисткой Бузовой и другие "зашквары" рэпера Потапа (82556)
2
Как ускорить метаболизм, чтобы можно было "есть все и не поправляться". Шесть советов от фитнес-инструктора (58291)
3
"Она тронулась". Гордон высказался об известной российской актрисе (37155)
4
"Это очень вкусно! Магазинного больше не захотите". Простой рецепт творожного печенья (31266)
5
Актриса Денисенко снялась топлес, взяв бюст в руки (28258)
6
"Просил Поплавского пригласить красивую певицу". Кума Поляковой рассказала, как артистка познакомилась с будущим мужем (22316)
7
Пугачева высказалась о Валерии Меладзе, который оправдался за слова "Слава Украине!" (19917)
8
"Это вообще смешно". Полякова объяснила, почему не считает Тину Кароль своей конкуренткой по шоу-бизнесу (16567)
 
 
 
 