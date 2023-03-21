В ближайшие недели в РФ вернутся тысячи заключенных, досрочно помилованных за участие во вторжении в Украину – британская разведка

Около половины осужденных "Вагнера" были убиты или ранены, считают в минобороны Великобритании Фото: mil.ru

Пик вербовки осужденных в ЧВК, по данным британских спецслужб, пришелся на осень 2022 года, когда заключенным предлагали смягчение приговора после шести месяцев участия в войне.

Хотя примерно половина набранных заключенных были убиты или ранены, информация из России говорит о том, что группировка выполняет свое обещание отпустить выживших. Документы об освобождении, которые получают воевавшие в ЧВК заключенные, утверждены президентом России Владимиром Путиным, говорится в сообщении.

Учитывая, что "Вагнер" больше не может набирать боевиков в колониях, это вызовет в ЧВК "кадровый голод", считают в минобороны Великобритании. Также там отмечают, что возвращение заключенных с травмирующим опытом войны приведет к вспышке насильственных преступлений, что станет большой проблемой для российского общества.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 21 March 2023.



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/56rYBrSDMA — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) March 21, 2023