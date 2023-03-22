Фейгин: Нельзя исключать, что при каких-то обстоятельствах войска НАТО войдут в Украину

Фейгин пояснил, что сейчас Запад настроен только на "однозначную" победу Украины, предполагающую полную деоккупацию ее территории (или большей ее части) – и это может стать одним из мотивов для задействования вооруженных сил Альянса.

"Я все-таки думаю, что им [западным лидерам] хотелось бы в 23-м году закончить войну. Но им бы хотелось как можно меньше взять на себя ответственности за это окончание. Почему? Потому что окончание этой войны, возможно, – как один из вариантов – предполагает уже непосредственное вмешательство войск НАТО на каком-то участке, в каком-то месте, вовлечение в войну", – сказал он.

По мнению блогера, такую ситуацию "никогда нельзя исключать".

"Потому что если война примет какой-то оборот непредсказуемый, то им будет проще именно таким образом ее закончить: насильно, что называется", – сказал Фейгин.

Он допустил, что ввод войск НАТО мог бы произойти, если бы "Беларусь влезла в войну", напав на северные области Украины или Волынь, чтобы перерезать поставки западных вооружений. При таком сценарии юрист не исключает ввода войск НАТО на территорию Украины из Польши.

"Охранять и конвои, и все остальное. Они могли бы Львовскую область занять. Я считаю, точно они бы создали зонтик безопасности там. Такое возможно", – убежден блогер.

Фейгин предположил, что еще один гипотетический сценарий задействования вооруженных сил НАТО связан с Молдовой.

"Вот если представить, что вдруг резко Москва бросит, как говорится, кости – и решит рискнуть, и двинуться из Тирасполя ["столицы" непризнанного Приднестровья] на Кишинев – ну что, Румыния будет просто безучастно наблюдать, как "Калибры" будут падать на Кишинев? Я бы думал, что все-таки [не отреагировать на это со стороны НАТО] это было бы ту мач. Сильно ту мач", – сказал юрист.

Гордон выразил мнение, что по этой причине, опасаясь ответа Альянса, Москва и не заходит в Молдову. Фейгин согласился, но настоял, что варианты событий, предполагающих прямое вмешательство НАТО, все равно есть.

"Вот [Антонио] Таяни: министр [иностранных дел] итальянский – недавно заявил о том, при каких обстоятельствах обсуждают возможность участия войск НАТО. Потом он отыграл. Он сказал: "Нет, нет. Ну что вы... Конечно, не обсуждают". Но проговоры какие-то уже звучали. Значит, какие-то обстоятельства могут понуждать это решить. Какие? Может быть, это как-то связано с ролью Китая", – предположил блогер.

Резюмируя, он повторил, что варианта вовлечения Альянса в войну нельзя исключать.

"Давайте. Вот тут войска НАТО войдут.... Мы как бы в НАТО принимаем Украину". Какой-то вариант немедленного вхождения войск НАТО возможен", – заключил юрист.

В октябре 2022 года Фейгин выражал уверенность, что если президент РФ Владимир Путин применит тактическое ядерное оружие, войска НАТО войдут в Украину.

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