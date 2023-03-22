Фейгин: Нельзя исключать, что при каких-то обстоятельствах войска НАТО войдут в Украину

Фейгин пояснил, что сейчас Запад настроен только на "однозначную" победу Украины, предполагающую полную деоккупацию ее территории (или большей ее части) – и это может стать одним из мотивов для задействования вооруженных сил Альянса.
"Я все-таки думаю, что им [западным лидерам] хотелось бы в 23-м году закончить войну. Но им бы хотелось как можно меньше взять на себя ответственности за это окончание. Почему? Потому что окончание этой войны, возможно, – как один из вариантов – предполагает уже непосредственное вмешательство войск НАТО на каком-то участке, в каком-то месте, вовлечение в войну", – сказал он.
По мнению блогера, такую ситуацию "никогда нельзя исключать".
"Потому что если война примет какой-то оборот непредсказуемый, то им будет проще именно таким образом ее закончить: насильно, что называется", – сказал Фейгин.
Он допустил, что ввод войск НАТО мог бы произойти, если бы "Беларусь влезла в войну", напав на северные области Украины или Волынь, чтобы перерезать поставки западных вооружений. При таком сценарии юрист не исключает ввода войск НАТО на территорию Украины из Польши.
"Охранять и конвои, и все остальное. Они могли бы Львовскую область занять. Я считаю, точно они бы создали зонтик безопасности там. Такое возможно", – убежден блогер.
Фейгин предположил, что еще один гипотетический сценарий задействования вооруженных сил НАТО связан с Молдовой.
"Вот если представить, что вдруг резко Москва бросит, как говорится, кости – и решит рискнуть, и двинуться из Тирасполя ["столицы" непризнанного Приднестровья] на Кишинев – ну что, Румыния будет просто безучастно наблюдать, как "Калибры" будут падать на Кишинев? Я бы думал, что все-таки [не отреагировать на это со стороны НАТО] это было бы ту мач. Сильно ту мач", – сказал юрист.
Гордон выразил мнение, что по этой причине, опасаясь ответа Альянса, Москва и не заходит в Молдову. Фейгин согласился, но настоял, что варианты событий, предполагающих прямое вмешательство НАТО, все равно есть.
"Вот [Антонио] Таяни: министр [иностранных дел] итальянский – недавно заявил о том, при каких обстоятельствах обсуждают возможность участия войск НАТО. Потом он отыграл. Он сказал: "Нет, нет. Ну что вы... Конечно, не обсуждают". Но проговоры какие-то уже звучали. Значит, какие-то обстоятельства могут понуждать это решить. Какие? Может быть, это как-то связано с ролью Китая", – предположил блогер.
Резюмируя, он повторил, что варианта вовлечения Альянса в войну нельзя исключать.
"Давайте. Вот тут войска НАТО войдут.... Мы как бы в НАТО принимаем Украину". Какой-то вариант немедленного вхождения войск НАТО возможен", – заключил юрист.
В октябре 2022 года Фейгин выражал уверенность, что если президент РФ Владимир Путин применит тактическое ядерное оружие, войска НАТО войдут в Украину.
После вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года НАТО объявил о развертывании беспрецедентных сил в воздухе над восточным флангом Альянса.
29 июня на саммите в Мадриде была утверждена новая стратегическая концепция НАТО. В ней говорится, что Россия "представляет значительную и прямую угрозу" безопасности НАТО, а политика Китая "бросает вызов интересам, безопасности и ценностям Альянса".
Страны НАТО предоставляют Украине оборонную помощь, в том числе поставляют тяжелое вооружение и боеприпасы, но исключают свое прямое участие в войне.
30 сентября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не является участником войны России против Украины, но будет поддерживать Украину в борьбе против агрессора "столько, сколько будет нужно".
Прямого участия НАТО в войне между Россией и Украиной нет и не будет, заявил 29 января 2023 года канцлер Германии Олаф Шольц.
США также с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину неоднократно заявляли, что хоть и готовы предоставить военную и финансовую помощь для борьбы с агрессором, но не будут отправлять свои войска в страну.