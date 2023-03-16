Расследователи рассказали, как РФ готовилась контролировать политику Молдовы

Молдова в настоящее время идет по пути, противоположному тому, которого хочет Россия, говорится в расследовании Фото: depositphotos.com

Журналисты украинского издания Kyiv Independent, молдавского RISE, эстонского Delfi, белорусского Belarusian Investigative Center, американского Yahoo News и других медиа изучили стратегический документ Кремля, который оказался в их распоряжении, и подготовили совместную публикацию.

Документ, который изучили журналисты, называется "Стратегические цели Российской Федерации в Республике Молдова". Его разработали в управлении президента России по приграничному сотрудничеству АП и согласовали с российскими спецслужбами.

Расследователи отметили, что структура российской стратегии по отношению к Молдове похожа на белорусскую. Задачи распределили на "военно-политические", "торгово-экономические" и "гуманитарные", а также разбили по степени срочности: до 2022-го, 2025-го и 2030 годов.

До 2030 года Кремль планирует:

противостоять влиянию НАТО и ЕС на Молдову;

принудить Молдову к участию в ОДКБ, ЕАЭС и других международных проектах России;

урегулировать приднестровский конфликт при участии Москвы на основе особого статуса для непризнанного Приднестровья в составе Молдовы;

наращивать пророссийские настроения в молдавском обществе через пропаганду и образовательные программы.

В материале говорится, что пока Россия отказалась от идеи развертывания военных действий в Приднестровье и выбрала стратегию экономического давления на Кишинев. С этой целью Кремлю важно сохранить объем поставок газа в Молдову, подчеркнули журналисты.

До 2022 года важной задачей для Кремля было помешать ограничению российских СМИ на территории республики, но "план не удался", отметили расследователи, потому что в прошлом году власти Молдовы закрыли шесть российских телеканалов, чтобы "защитить граждан от дезинформации". В то же время свое влияние Кремль хочет усилить и другим способом – созданием сети НПО на территории Молдовы в виде организаций, которые могут служить альтернативными каналами пропаганды в стране.

К 2025 году Кремля планирует увеличивать электорат пророссийских молдавских политиков, формировать пророссийское настроение среди молдавских элит, а также отказываться от политики "румынизации", сказано в материале.

Кроме того, согласно документу, Кремль хочет противодействовать сотрудничеству Молдовы с НАТО и дискредитировать образ Альянса в глазах жителей страны.

До 2030 года Россия планирует нарастить количество российских СМИ в Молдове, сохранить за русским языком статус языка межнационального общения и уменьшить присутствие валюты "третьих стран" в торговых расчетах с Российской Федерацией.

"Молдова в настоящее время идет по пути, противоположному тому, которого хочет Россия, то есть молдавское руководство взяло явно прозападный курс. Таким образом, достичь стратегических целей Кремлю со временем становится все труднее, а не легче. Кремль это понимает, поэтому неуклонно усиливает давление и использует более агрессивную тактику для реализации этих целей", – заявил "Досье" один из партнеров по расследованию.