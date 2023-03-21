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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В НАТО назвали цель и сроки большого украинского контрнаступления – Bild

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Украинские силы обороны пойдут в наступление весной или летом, ожидают в НАТО
Украинские силы обороны пойдут в наступление весной или летом, ожидают в НАТО
Фото: EPA

Аналитики НАТО прогнозируют, что Украине и России предстоит "критическое полугодие", заявил журналистам один из руководителей Альянса. Об этом пишет Bild 21 марта.

По его словам, предоставленное Западом оружие Украина активно использует для вытеснения российских оккупантов с юга и востока уже в мае. Представитель НАТО отметил, что западные партнеры готовятся к успешному контрнаступлению Украины весной или летом.

По словам неназванного представителя Альянса, Россия полагает, что основные наступления украинских сил обороны будут в Луганской и Запорожской областях.

В руководстве НАТО считают, что главной целью ожидаемого наступления Вооруженных cил Украины будет разрушение российского сухопутного коридора в Крым.

Также представитель НАТО отметил, что Москва в настоящее время не готова увеличивать количество своих сил, дислоцированных в Украине. При этом, по его словам, украинская противовоздушная оборона сейчас намного сильнее, чем в начале войны.

Чиновник отметил, что в НАТО не исключают наступления Украины на Крым и считают, что Киев имеет право вернуть себе всю захваченную РФ территорию.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма.

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовятся к возобновлению активной деоккупации"Готовим возвращение наших воинов к активным действиям ради освобождения нашей земли. Помним эту нашу справедливую цель и каждый день приближаемся к ее реализации. Украина будет свободной. Вся Украина", – заявил Зеленский.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, Крым, Украина, НАТО, война России против Украины, контрнаступление
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