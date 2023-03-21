В НАТО назвали цель и сроки большого украинского контрнаступления – Bild

Украинские силы обороны пойдут в наступление весной или летом, ожидают в НАТО Фото: EPA

По его словам, предоставленное Западом оружие Украина активно использует для вытеснения российских оккупантов с юга и востока уже в мае. Представитель НАТО отметил, что западные партнеры готовятся к успешному контрнаступлению Украины весной или летом.

По словам неназванного представителя Альянса, Россия полагает, что основные наступления украинских сил обороны будут в Луганской и Запорожской областях.

В руководстве НАТО считают, что главной целью ожидаемого наступления Вооруженных cил Украины будет разрушение российского сухопутного коридора в Крым.

Также представитель НАТО отметил, что Москва в настоящее время не готова увеличивать количество своих сил, дислоцированных в Украине. При этом, по его словам, украинская противовоздушная оборона сейчас намного сильнее, чем в начале войны.

Чиновник отметил, что в НАТО не исключают наступления Украины на Крым и считают, что Киев имеет право вернуть себе всю захваченную РФ территорию.