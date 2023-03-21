Оккупанты вывозят свои семьи из Крыма и распродают имущество – ГУР МО

"Крым давно используется не как курортный полуостров, а как военная база с элементами концлагеря. Постоянно поступает военная техника и обустраиваются новые укрепления. Мы видим траншеи и рвы, бетонные конструкции, другие элементы", – сказал он.
По его словам, это свидетельствует о том, что оккупанты боятся и осознают, что освобождение полуострова неминуемо.
"Это картинка для широкой общественности. Если говорить о поведении оккупационной власти, военного командования, то их семьи выезжают, имущество продается. Они не желают рисковать своими родными. Я думаю, все оккупанты должны действовать так же и покинуть территорию полуострова в ближайшее время", – сказал он.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.
Министр обороны Украины Алексей Резников допустил, что Украина может вернуть Крым без боя на фоне внутреннего кризиса в РФ.