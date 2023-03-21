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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты вывозят свои семьи из Крыма и распродают имущество – ГУР МО

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Оккупанты стягивают технику в Крым, но вывозят свои семьи, заявил Юсов
Оккупанты стягивают технику в Крым, но вывозят свои семьи, заявил Юсов
Фото: EPA

Российские оккупанты в украинском Крыму строят новые укрепления, это говорит об их страхе. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире национального телемарафона, который транслировал канал "Рада".

"Крым давно используется не как курортный полуостров, а как военная база с элементами концлагеря. Постоянно поступает военная техника и обустраиваются новые укрепления. Мы видим траншеи и рвы, бетонные конструкции, другие элементы", – сказал он.

По его словам, это свидетельствует о том, что оккупанты боятся и осознают, что освобождение полуострова неминуемо.

"Это картинка для широкой общественности. Если говорить о поведении оккупационной власти, военного командования, то их семьи выезжают, имущество продается. Они не желают рисковать своими родными. Я думаю, все оккупанты должны действовать так же и покинуть территорию полуострова в ближайшее время", – сказал он.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Министр обороны Украины Алексей Резников допустил, что Украина может вернуть Крым без боя на фоне внутреннего кризиса в РФ.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Крым, Андрей Юсов, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины, российские оккупанты, деоккупация
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