Россияне создали дефицит крови для переливания в гражданских учреждениях оккупированного Севастополя – Центр национального сопротивления

"На территории временно оккупированного Крыма обостряется гуманитарный кризис. В частности, в городе Севастополь из центров переливания забрали кровь и ее компоненты для клинического военного госпиталя, чем повлекли дефицит в гражданских учреждениях", – говорится в сообщении.
Также, по данным ЦНС, из-за переориентации медицинской системы временно оккупированных территорий Украины на нужды российских военных в Крыму растет дефицит лекарств для гражданских.
"Приоритет использования медикаментов смещен на нужды оккупантов. В частности, большинство лекарств идет на лечение военных РФ", – сообщили в центре.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма.
По данным украинской разведки, российские военные готовятся к активной обороне временно оккупированной АР Крым – создают оборонительную полосу как на левом берегу Днепра в Херсонской области, так и на административной границе с Крымом, на севере полуострова.
Оккупанты также частично минируют береговую линию Крыма, чтобы не допустить высадки украинского десанта, добавили в ГУР Минобороны Украины. Кроме того, россияне продолжают устанавливать противотанковые бетонные пирамиды, чтобы остановить продвижение тяжелой техники.