Россияне создали дефицит крови для переливания в гражданских учреждениях оккупированного Севастополя – Центр национального сопротивления

Оккупанты в Севастополе забрали кровь из центров переливания для клинического военного госпиталя Фото: depositphotos.com

"На территории временно оккупированного Крыма обостряется гуманитарный кризис. В частности, в городе Севастополь из центров переливания забрали кровь и ее компоненты для клинического военного госпиталя, чем повлекли дефицит в гражданских учреждениях", – говорится в сообщении.

Также, по данным ЦНС, из-за переориентации медицинской системы временно оккупированных территорий Украины на нужды российских военных в Крыму растет дефицит лекарств для гражданских.

"Приоритет использования медикаментов смещен на нужды оккупантов. В частности, большинство лекарств идет на лечение военных РФ", – сообщили в центре.