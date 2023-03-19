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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В НАТО планируют разместить на восточной границе до 300 тыс. военных для противодействия РФ – Politico

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НАТО хочет усилить свое присутствие у восточной границы, пишут СМИ
НАТО хочет усилить свое присутствие у восточной границы, пишут СМИ
Фото: EPA

В ближайшие месяцы НАТО собирается увеличить усилия по накоплению сил на восточной окраине Альянса, чтобы помешать России расширить свою войну за пределы Украины. Об этом пишет Politico 18 марта.

По данным издания, в НАТО думают о том, чтобы собрать до 300 тыс. военных, которые смогут в короткие сроки прийти на помощь союзникам. По плану, первый эшелон, который может состоять из около 100 тыс. солдат, готовых к выдвижению в течение 10 дней, может быть привлечен из Польши, Норвегии и стран Балтии. В него также могут входить многонациональные боевые группы, которые НАТО уже создал на восточном фланге. Второй эшелон войск будет поддерживать этих солдат, готовых к развертыванию из таких стран, как Германия, в течение 10–30 дней.

Для реализации этого плана НАТО потребуется убедить отдельные страны предоставить различные элементы: солдат, обучение, инфраструктуру и большое количество дорогостоящего оружия, снаряжения и боеприпасов, пишет Politico.

Отмечается, что некоторые страны уже обеспокоены собственными запасами боеприпасов, а Украина остро нуждается в большем количестве снарядов и вооружений от союзников. Поэтому, по мнению издания, существует риск того, что не все союзники по НАТО выполнят свои обещания внести свой вклад в новые планы Альянса.

Контекст:

 24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

С начала полномасштабного вторжения РФ США неоднократно заявляли, что хоть и готовы предоставить Украине военную и финансовую помощь для борьбы с агрессором, но не будут отправлять свои войска в страну.

Также, несмотря на просьбы Украины, НАТО отказалось ввести над Украиной бесполетную зону, опасаясь эскалации ситуации.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: НАТО, военные, война России против Украины, войска
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