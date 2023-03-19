В НАТО планируют разместить на восточной границе до 300 тыс. военных для противодействия РФ – Politico

По данным издания, в НАТО думают о том, чтобы собрать до 300 тыс. военных, которые смогут в короткие сроки прийти на помощь союзникам. По плану, первый эшелон, который может состоять из около 100 тыс. солдат, готовых к выдвижению в течение 10 дней, может быть привлечен из Польши, Норвегии и стран Балтии. В него также могут входить многонациональные боевые группы, которые НАТО уже создал на восточном фланге. Второй эшелон войск будет поддерживать этих солдат, готовых к развертыванию из таких стран, как Германия, в течение 10–30 дней.

Для реализации этого плана НАТО потребуется убедить отдельные страны предоставить различные элементы: солдат, обучение, инфраструктуру и большое количество дорогостоящего оружия, снаряжения и боеприпасов, пишет Politico.

Отмечается, что некоторые страны уже обеспокоены собственными запасами боеприпасов, а Украина остро нуждается в большем количестве снарядов и вооружений от союзников. Поэтому, по мнению издания, существует риск того, что не все союзники по НАТО выполнят свои обещания внести свой вклад в новые планы Альянса.