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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Укроборонпром" начал производить 125-мм снаряды для танков в одной из стран НАТО

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Из соображений безопасности производство боеприпасов вынесено за пределы Украины
Из соображений безопасности производство боеприпасов вынесено за пределы Украины
Фото: УкрОборонПром / Telegram

"Укроборонпром" начал производить снаряды калибра 125 мм для танковой пушки. Об этом 14 марта в Telegram сообщила пресс-служба концерна.

"Это уже второй боеприпас, производство которого предприятия концерна развернули в тесном партнерстве со страной НАТО за границей", – говорится в сообщении.

По заказу Министерства обороны Украины уже поставлена первая партия 125-мм снарядов для танков Т-64, Т-72 и Т-80, которыми силы обороны уничтожают российских оккупантов.

В "Укроборонпроме" отметили, что в целом Украина впервые за время независимости развернула собственное производство боеприпасов: минометных мин 82 мм и 120 мм, артиллерийских снарядов 122 мм и 152 мм, а теперь и танковых снарядов 125 мм.

"Из соображений безопасности производство вынесено за пределы страны, однако в создании боеприпасов принимают участие наши люди: конструкторы, технологи, токари, литейщики и так далее", – уточнили в концерне.

Контекст:

В январе стало известно, что "Укроборонпром" начал серийное производство 82-мм минометных выстрелов на мощностях одной из стран – членов НАТО.

В начале февраля в концерне заявили, что совместно со страной НАТО начали производить мины калибра 120 мм.

СМИ сообщали, что украинские военные за сутки используют годовой заказ артснарядов небольшой страны Европы.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Украина, НАТО, Укроборонпром, танки, боеприпасы, война России против Украины
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