"Укроборонпром" начал производить 125-мм снаряды для танков в одной из стран НАТО

"Это уже второй боеприпас, производство которого предприятия концерна развернули в тесном партнерстве со страной НАТО за границей", – говорится в сообщении.
По заказу Министерства обороны Украины уже поставлена первая партия 125-мм снарядов для танков Т-64, Т-72 и Т-80, которыми силы обороны уничтожают российских оккупантов.
В "Укроборонпроме" отметили, что в целом Украина впервые за время независимости развернула собственное производство боеприпасов: минометных мин 82 мм и 120 мм, артиллерийских снарядов 122 мм и 152 мм, а теперь и танковых снарядов 125 мм.
"Из соображений безопасности производство вынесено за пределы страны, однако в создании боеприпасов принимают участие наши люди: конструкторы, технологи, токари, литейщики и так далее", – уточнили в концерне.
В январе стало известно, что "Укроборонпром" начал серийное производство 82-мм минометных выстрелов на мощностях одной из стран – членов НАТО.
В начале февраля в концерне заявили, что совместно со страной НАТО начали производить мины калибра 120 мм.
СМИ сообщали, что украинские военные за сутки используют годовой заказ артснарядов небольшой страны Европы.