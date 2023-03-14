"Укроборонпром" начал производить 125-мм снаряды для танков в одной из стран НАТО

"Это уже второй боеприпас, производство которого предприятия концерна развернули в тесном партнерстве со страной НАТО за границей", – говорится в сообщении.

По заказу Министерства обороны Украины уже поставлена первая партия 125-мм снарядов для танков Т-64, Т-72 и Т-80, которыми силы обороны уничтожают российских оккупантов.

В "Укроборонпроме" отметили, что в целом Украина впервые за время независимости развернула собственное производство боеприпасов: минометных мин 82 мм и 120 мм, артиллерийских снарядов 122 мм и 152 мм, а теперь и танковых снарядов 125 мм.

"Из соображений безопасности производство вынесено за пределы страны, однако в создании боеприпасов принимают участие наши люди: конструкторы, технологи, токари, литейщики и так далее", – уточнили в концерне.