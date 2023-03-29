Зеленский заявил, что ждет Си Цзиньпина в Украине

По его словам, с начала полномасштабного вторжения России он ни разу не общался лично с главой КНР. И хочет, чтобы тот посетил Украину.
"Мы готовы увидеть его здесь. Я хочу поговорить с ним. Я контактировал с ним перед полномасштабной войной. Но за весь этот год, больше года, у нас не было контактов", – сказал Зеленский.
Комментируя результаты визита Си Цзиньпина в Москву, он предположил, что президент России Владимир Путин не получил обещаний или гарантий военной поддержки Пекина. Поэтому объявил о размещении ядерного оружия в Беларуси, что нарушает договоренности РФ и Китая о нераспространении ядерного оружия в третьи страны.
"Что это значит? Значит, визит не пошел России на пользу", – предположил Зеленский.
В годовщину российской агрессии в Украине Китай обнародовал план мирного урегулирования войны в Украине, состоящий из 12 пунктов. Проект был со скепсисом встречен на Западе.
20 марта Си Цзиньпин прибыл в Москву и провел там три дня. Накануне визита спикер МИД Украины Олег Николенко заявлял, что Украина ждет от Пекина влияния на РФ для прекращения войны.
Западные СМИ прогнозировали, что после визита в Москву Си Цзиньпин проведет телефонный разговор с Зеленским. Пока этого не было.