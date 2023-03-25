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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский заявил, что хочет поговорить с Си Цзиньпином, но предложений от Китая пока не поступало

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Зеленский призвал Пекин поддержать предложенный Украиной мирный план, состоящий из 10 пунктов
Зеленский призвал Пекин поддержать предложенный Украиной мирный план, состоящий из 10 пунктов
Фото: Zelenskiy / Official / Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский намерен провести переговоры с председателем Китая Си Цзиньпином. Об этом глава государства заявил в опубликованном 25 марта интервью японскому изданию The Yomiuri Shimbun.

По словам президента, он скептически относится к китайскому "мирному плану". Зеленский подчеркнул, что на первом месте должно стоять уважение суверенитета и территориальной целостности.

"Я не получал предложения от Китая о посредничестве. И не получал предложений встретиться. Но по дипломатическим каналам я прямо сообщил, что хочу поговорить с лидером Китая", – сказал Зеленский.

В то же время глава государства призвал Пекин поддержать предложенный Украиной мирный план, состоящий из 10 пунктов.

Контекст:

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции и прямо не осуждает действия Москвы.

24 февраля Китай обнародовал обширный план мирного урегулирования войны в Украине, состоящий из 12 пунктов. Этот "мирный план" был со скепсисом встречен на Западе.

В то же время Зеленский считает, что часть пунктов в этом документе соответствует интересам Украины, а с частью Киев не согласен. Президент Украины также заявил, что планирует встретиться с Си Цзиньпином

13 марта The Wall Street Journal сообщила, что Си Цзиньпин планирует поговорить с президентом Зеленским впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Источники издания отмечали, что разговор Си Цзиньпина и президента Украины состоится после визита китайского лидера в Москву, который прошел 20–22 марта.

Зеленский, говоря о возможном разговоре или встрече с Си Цзиньпином, рассказал 21 марта, что "какие-то сигналы" в Киеве получали, "но подтверждения не было" – "конкретики пока никакой нет".

В Офисе президента Украины заявляли 22 марта, что Украина инициирует разговор Зеленского и Си Цзиньпина, но есть определенные сложности из-за позиции КНР.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Украина, Китай, Си Цзиньпин, переговоры, Владимир Зеленский, война России против Украины
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