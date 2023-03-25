Зеленский заявил, что хочет поговорить с Си Цзиньпином, но предложений от Китая пока не поступало

По словам президента, он скептически относится к китайскому "мирному плану". Зеленский подчеркнул, что на первом месте должно стоять уважение суверенитета и территориальной целостности.

"Я не получал предложения от Китая о посредничестве. И не получал предложений встретиться. Но по дипломатическим каналам я прямо сообщил, что хочу поговорить с лидером Китая", – сказал Зеленский.

В то же время глава государства призвал Пекин поддержать предложенный Украиной мирный план, состоящий из 10 пунктов.