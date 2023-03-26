Яценюк: Китай использует Россию для нового разделения мира. Методички у Си Цзиньпина такие же, как у Путина

"Китай начал гонку за глобальное лидерство. Если вы внимательно послушаете выступления Си Цзиньпина и сверите их с текстовкой выступлений Путина, вы удивитесь, сколько там много общего. Посмотрите, что стали говорить китайцы. "Нас хотят ограничить, на нас давят, возле нас условно делают зону изоляции, нас хотят унизить, мы – за большой и сильный Китай". Ничего это не напоминает? Это полностью, это та самая методичка, по которой говорит Путин. Поэтому в рамках этой глобальной борьбы китайцы объективно используют Россию в своих целях по новому разделу мира", – сказал он.
Яценюк считает, что Китай вступает в большую игру, предлагая Украине свой "мирный план".
"В этой обширной игре будет попытка показать то, чтобы в детали не вдаваться, что мы выступали за мир, но Украина отказалась от такого мира. Западные партнеры тоже отказались от такого мира. А раз мы отказались, ну что ж, мы сделали все, что могли, ну будем дальше помогать России", – сказал он.
20 марта председатель КНР Си Цзиньпин приехал в РФ с государственным визитом.
21 марта он провел переговоры с Путиным. По итогам они заявили, что говорили и об Украине. Путин сказал, что Запад "решил воевать с Россией до последнего украинца", поэтому "Россия вынуждена будет реагировать".
По словам Путина, "Россия и Китай проводят независимую и самостоятельную внешнюю политику" и "солидарно" работают над формированием "более справедливого и демократического многополярного мироустройства".
Си Цзиньпин также сказал СМИ, что Китай выступает "за мир и диалог" и "активно содействует примирению и восстановлению переговоров".
Кроме того, президент РФ и китайский лидер подписали два совместных заявления, в которых говорится об "углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия РФ и Китая, вступающих в новую эпоху", и о "плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года".
После визита в Москву Си Цзиньпин проведет телефонный разговор с Зеленским, прогнозировали западные СМИ, но пока этого не произошло.