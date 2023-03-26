Яценюк: Китай использует Россию для нового разделения мира. Методички у Си Цзиньпина такие же, как у Путина

"Китай начал гонку за глобальное лидерство. Если вы внимательно послушаете выступления Си Цзиньпина и сверите их с текстовкой выступлений Путина, вы удивитесь, сколько там много общего. Посмотрите, что стали говорить китайцы. "Нас хотят ограничить, на нас давят, возле нас условно делают зону изоляции, нас хотят унизить, мы – за большой и сильный Китай". Ничего это не напоминает? Это полностью, это та самая методичка, по которой говорит Путин. Поэтому в рамках этой глобальной борьбы китайцы объективно используют Россию в своих целях по новому разделу мира", – сказал он.

Яценюк считает, что Китай вступает в большую игру, предлагая Украине свой "мирный план".

"В этой обширной игре будет попытка показать то, чтобы в детали не вдаваться, что мы выступали за мир, но Украина отказалась от такого мира. Западные партнеры тоже отказались от такого мира. А раз мы отказались, ну что ж, мы сделали все, что могли, ну будем дальше помогать России", – сказал он.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube