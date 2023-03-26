Яценюк о Си Цзиньпине и Зеленском: Нужно не допускать ошибку предыдущих лет, когда было желание разговаривать с Путиным

По его словам, украинскому президенту нельзя повторять тот опыт, когда перед полномасштабным вторжением он предлагал "поговорить" президенту России Владимиру Путину.

"Нужно не допускать ошибку предыдущих лет, когда было желание разговаривать с Путиным. Сейчас разговор Си Цзиньпина с Зеленским нужен не президенту Украины, а лидеру Китая", – сказал Яценюк.

Он обратил внимание на то, что, якобы желая установления мира в Украине, глава КНР поехал на переговоры к агрессору.

"А с Украиной как с жертвой военной агрессии никто об этом не говорит", – подчеркнул политик, напомнив, что Китай является участником Будапештского меморандума, который гарантировал Украине безопасность в обмен на отказ от ядерного оружия.

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