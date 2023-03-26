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Яценюк о Си Цзиньпине и Зеленском: Нужно не допускать ошибку предыдущих лет, когда было желание разговаривать с Путиным

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Яценюк оценил необходимость украино-китайских переговоров о мире
Яценюк оценил необходимость украино-китайских переговоров о мире
Фото: ksf.openukraine.org

Анонсированный ранее разговор главы КНР Си Цзиньпина и президента Владимира Зеленского больше необходим китайскому лидеру, считает премьер-министр Украины в 2014–2016 годах, лидер партии "Народный фронт" и глава Киевского форума по безопасности Арсений Яценюк. Он сказал об этом 25 марта в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

По его словам, украинскому президенту нельзя повторять тот опыт, когда перед полномасштабным вторжением он предлагал "поговорить" президенту России Владимиру Путину.

"Нужно не допускать ошибку предыдущих лет, когда было желание разговаривать с Путиным. Сейчас разговор Си Цзиньпина с Зеленским нужен не президенту Украины, а лидеру Китая", – сказал Яценюк.

Он обратил внимание на то, что, якобы желая установления мира в Украине, глава КНР поехал на переговоры к агрессору.

"А с Украиной как с жертвой военной агрессии никто об этом не говорит", – подчеркнул политик, напомнив, что Китай является участником Будапештского меморандума, который гарантировал Украине безопасность в обмен на отказ от ядерного оружия.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции и прямо не осуждает действия Москвы.

24 февраля Китай обнародовал обширный план мирного урегулирования войны в Украине, состоящий из 12 пунктов. Этот "мирный план" был со скепсисом встречен на Западе.

В то же время Зеленский считает, что часть пунктов в этом документе соответствует интересам Украины, а с частью Киев не согласен. Президент Украины также заявил, что планирует встретиться с Си Цзиньпином

13 марта The Wall Street Journal сообщила, что Си Цзиньпин планирует поговорить с президентом Зеленским впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Источники издания отмечали, что разговор Си Цзиньпина и президента Украины состоится после визита китайского лидера в Москву, который прошел 20–22 марта.

Зеленский, говоря о возможном разговоре или встрече с Си Цзиньпином, рассказал 21 марта, что "какие-то сигналы" в Киеве получали, "но подтверждения не было" – "конкретики пока никакой нет".

В Офисе президента Украины заявляли 22 марта, что Украина инициирует разговор Зеленского и Си Цзиньпина, но есть определенные сложности из-за позиции КНР.

Теги: Владимир Путин, Арсений Яценюк, Китай, Си Цзиньпин, переговоры, КНР, Будапештский меморандум, Владимир Зеленский, война России против Украины
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