Шустер: Америка для Китая сейчас – проблема — США требуют рассекретить материалы по коронавирусу и лаборатории в Ухане, где ученые играют с вирусами

Шустер: Научная лаборатория находится недалеко от военной лаборатории и между ними рынок в Ухане Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Америка для Китая сейчас — проблема, особенно после того, как на прошлой неделе президент Джо Байден сказал, что надо открывать максимальное количество материалов, сегодня засекреченных, по происхождению коронавируса. Включая, конечно же, по лаборатории в Ухане", – заявил Шустер.

Он напомнил, что в лаборатории в городе Ухань, откуда началась пандемия, проводятся генетические эксперименты к вирусами.

"Там [находится] огромное количество – где-то 20 тыс. – всяких вирусов, которые были собраны от летучих мышей. Проводятся, конечно, генетические эксперименты, в том смысле, что они объединяются, эти вирусы, ученые манипулируют белками: берут какое-то звено из одного вируса, пересаживают в другой вирус, и получается нечто гибридное. И вот играют с этими вирусами. Насколько я понимаю, эта лаборатория находится недалеко от военной лаборатории и между ними рынок в Ухане. Я читал и смотрел несколько хороших фильмов документальных, в том числе и австралийского производства. У них что-то получилось, и военные хотели знать, что это такое. Этот вирус они каким-то образом транспортировали из лаборатории научной в военную, и вот в этот момент вирус убежал. И убежал он где-то в районе рынка", — рассказал Шустер.

Бацман акцентировала, что еще в самом начале пандемии были сообщения о том, как вирус мог выйти за пределы лаборатории.

"Была история, что один из сотрудников каким-то образом заразился. Что-то он нарушил либо случайность какая-то была. И он заразился вот этим мутированным, уже искусственным, очень живучим, то есть супервирусом. Они скрыли это, по сути, вот этот нулевой пациент выпустил вирус дальше. Конечно же, это требует наказания тех, кто поступил безответственно просто. И теперь на счету у них у всех, кто это скрыл, миллионы человеческих жизней", – подчеркнула Бацман.

"Если эти документы, которые будут опубликованы со стороны Соединенных Штатов, покажут всему миру, что Китай неряшливый, что Китай воинствующий, что Китай выпустил этот вирус... И в итоге реально этот вирус — это была катастрофа. Тут даже не надо пытаться преуменьшать, реальная катастрофа. Поэтому если вдруг Китаю придется хотя бы частично нести ответственность за пандемию, я думаю, это очень сильно ударит по престижу китайской Компартии", — подчеркнул Шустер.

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