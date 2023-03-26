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Шустер: Америка для Китая сейчас – проблема — США требуют рассекретить материалы по коронавирусу и лаборатории в Ухане, где ученые играют с вирусами

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Шустер: Научная лаборатория находится недалеко от военной лаборатории и между ними рынок в Ухане
Шустер: Научная лаборатория находится недалеко от военной лаборатории и между ними рынок в Ухане
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Если документы США по происхождению коронавируса покажут всему миру, что Китай выпустил этот вирус, это сильно ударит по престижу китайской Компартии. Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал телеведущий Савик Шустер.

"Америка для Китая сейчас — проблема, особенно после того, как на прошлой неделе президент Джо Байден сказал, что надо открывать максимальное количество материалов, сегодня засекреченных, по происхождению коронавируса. Включая, конечно же, по лаборатории в Ухане", – заявил Шустер.

Он напомнил, что в лаборатории в городе Ухань, откуда началась пандемия, проводятся генетические эксперименты к вирусами.

"Там [находится] огромное количество – где-то 20 тыс. – всяких вирусов, которые были собраны от летучих мышей. Проводятся, конечно, генетические эксперименты, в том смысле, что они объединяются, эти вирусы, ученые манипулируют белками: берут какое-то звено из одного вируса, пересаживают в другой вирус, и получается нечто гибридное. И вот играют с этими вирусами. Насколько я понимаю, эта лаборатория находится недалеко от военной лаборатории и между ними рынок в Ухане. Я читал и смотрел несколько хороших фильмов документальных, в том числе и австралийского производства. У них что-то получилось, и военные хотели знать, что это такое. Этот вирус они каким-то образом транспортировали из лаборатории научной в военную, и вот в этот момент вирус убежал. И убежал он где-то в районе рынка", — рассказал Шустер.

Бацман акцентировала, что еще в самом начале пандемии были сообщения о том, как вирус мог выйти за пределы лаборатории.

"Была история, что один из сотрудников каким-то образом заразился. Что-то он нарушил либо случайность какая-то была. И он заразился вот этим мутированным, уже искусственным, очень живучим, то есть супервирусом. Они скрыли это, по сути, вот этот нулевой пациент выпустил вирус дальше. Конечно же, это требует наказания тех, кто поступил безответственно просто. И теперь на счету у них у всех, кто это скрыл, миллионы человеческих жизней", – подчеркнула Бацман. 

"Если эти документы, которые будут опубликованы со стороны Соединенных Штатов, покажут всему миру, что Китай неряшливый, что Китай воинствующий, что Китай выпустил этот вирус... И в итоге реально этот вирус — это была катастрофа. Тут даже не надо пытаться преуменьшать, реальная катастрофа. Поэтому если вдруг Китаю придется хотя бы частично нести ответственность за пандемию, я думаю, это очень сильно ударит по престижу китайской Компартии", — подчеркнул Шустер.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. С тех пор в мире, по данным ВОЗ, подтвердили более 759,4 млн случаев инфицирования коронавирусом, умерло почти 6,9 млн человек.

Власти Китая связывали вспышку заболевания с уханьским рынком животных и морепродуктов "Хуанань": первые пациенты были там либо постоянными покупателями, либо продавцами.

В январе 2021 года Ухань посещала группа ученых ВОЗ из 13 человек, которые расследовали причины пандемии. В итоге миссия не смогла установить точный источник коронавируса. В отчете, опубликованном в марте, наиболее вероятной версией назвали передачу вируса от летучих мышей или панголинов, но, скорее всего, не напрямую, а через еще какое-то животное. Наименее вероятной – что вирус распространился в результате утечки.

В начале пандемии распространялась теория о лабораторном происхождении коронавируса, но в МИД Китая настаивали, что версия об утечке вируса из лаборатории Уханя не имеет под собой никаких доказательств.

Директор Федерального бюро расследований США Кристофер Рэй заявил 28 февраля 2023 года, что к пандемии в 2020 году, вероятно, привела утечка вируса из лаборатории в китайском городе Ухань. В МИД Китая назвали это заявление политической манипуляцией.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: США, Китай, Савик Шустер, ВОЗ, вирус, Алеся Бацман, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Ухань, эксперимент, пандемия, коронавирус
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