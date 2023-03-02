"Политическая манипуляция". В Китае ответили на заявление главы ФБР США о происхождении коронавируса

Мао Нин прокомментировала заявление представителя США о том, откуда мог появиться COVID-19 Фото: fmprc.gov.cn

Она заявила, что Китай всегда поддерживает и участвует в научно обоснованном глобальном отслеживании происхождения коронавируса.

Мао Нин подчеркнула, что совместная миссия Всемирной организации здравоохранения и Китая после поездок в лабораторию в Ухане пришла к выводу, что лабораторное происхождение пандемии крайне маловероятно.

"В настоящее время все больше и больше подсказок от международного научного сообщества указывают на происхождение вируса от источников по всему миру. Многие задавали вопросы и беспокоились о военных биобазах США в Форт-Детрик и по всему миру", – заявила Мао Нин.

Она подчеркнула, что Китай "решительно выступает против политических манипуляций" в вопросе отслеживания происхождения вируса.

"Учитывая послужной список разведывательного сообщества США по выдумыванию историй, их выводы мало заслуживают доверия. США не удастся дискредитировать Китай", – заявила представительница МИД Китая.

Она призвала США уважать науку и факты и прекратить политизировать вопрос происхождения коронавируса.

Директор Федерального бюро расследований Кристофер Рей заявил 28 февраля, что к пандемии в 2020 году, вероятно, привела утечка вируса COVID-19 из лаборатории в китайском городе Ухань.