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"Политическая манипуляция". В Китае ответили на заявление главы ФБР США о происхождении коронавируса

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Мао Нин прокомментировала заявление представителя США о том, откуда мог появиться COVID-19
Мао Нин прокомментировала заявление представителя США о том, откуда мог появиться COVID-19
Фото: fmprc.gov.cn

В министерстве иностранных дел Китая назвали заявление директора ФБР о том, что коронавирус, скорее всего, был спровоцирован утечкой из китайской лаборатории, политической манипуляцией. Об этом сказала представительница МИД Китая Мао Нин на пресс-конференции 1 марта, сообщает сайт ведомства.

Она заявила, что Китай всегда поддерживает и участвует в научно обоснованном глобальном отслеживании происхождения коронавируса.

Мао Нин подчеркнула, что совместная миссия Всемирной организации здравоохранения и Китая после поездок в лабораторию в Ухане пришла к выводу, что лабораторное происхождение пандемии крайне маловероятно.

"В настоящее время все больше и больше подсказок от международного научного сообщества указывают на происхождение вируса от источников по всему миру. Многие задавали вопросы и беспокоились о военных биобазах США в Форт-Детрик и по всему миру", – заявила Мао Нин.

Она подчеркнула, что Китай "решительно выступает против политических манипуляций" в вопросе отслеживания происхождения вируса.

"Учитывая послужной список разведывательного сообщества США по выдумыванию историй, их выводы мало заслуживают доверия. США не удастся дискредитировать Китай", – заявила представительница МИД Китая.

Она призвала США уважать науку и факты и прекратить политизировать вопрос происхождения коронавируса.

Директор Федерального бюро расследований Кристофер Рей заявил 28 февраля, что к пандемии в 2020 году, вероятно, привела утечка вируса COVID-19 из лаборатории в китайском городе Ухань.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным ВОЗ, с 2019 года в Китае подтвердили почти 99 млн случаев COVID-19, умерло 119 тыс. человек.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: США, Китай, ФБР, вирус, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия
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