В Украине штамм коронавируса "Кракен" подтвердили в четырех областях – Минздрав

Референс-лаборатория подтвердила циркулирование штамма в Закарпатской, Одесской и Тернопольской областях.

"Благодаря секвенированию, мы подтверждаем, что вариант Omicron XBB.1.5 циркулирует уже на территории четырех областей: Сумской, где был первый пациент, Закарпатской, Тернопольской и Одесской. Работа лаборатории продолжается постоянно: нам удалось совершить уже почти тысячу секвенирований", – рассказала заведующая референс-лабораторией Ирина Демчишина.

Она отметила, что новая мутация коронавируса вытесняет предыдущую.

"Сам по себе Omicron хоть и переносится легче, но способен передаваться быстрее. Это дополнительно нагружает медицинскую систему. Чтобы защитить себя и своих близких, нужно вакцинироваться и делать бустерные прививки. Если вы чувствуете симптомы ОРВИ, то надевайте маску и изолируйтесь как можно скорее", – заявила заведующая.

Демчишин напомнила, что защититься от последствий коронавирусной инфекции поможет вакцинация, которая в Украине проводится бесплатно.

"Сегодня людям как никогда легко привиться – даже не нужно иметь декларации с семейным врачом. Вы просто приходите в ближайшее медучреждение или центр вакцинации. Прививка против COVID-19 доступна для всего взрослого населения и детей от пяти лет. Перед вакцинацией не следует проходить обследования, принимать специфическое лекарство или соблюдать диету, оно бесплатное и эффективное", – сказала она.

О первом случае заражения этим штаммом в Украине Минздрав сообщил 24 января. Инфицирован был житель Сумской области, который не прошел курс вакцинации.

Представитель ВОЗ Мария Ван Керхов 4 января 2023 года заявила, что "Кракен" может повлечь новую волну заболеваемости, По словам Керхов, XBB.1.5 – это наиболее заразный подвариант "Омикрона" среди всех обнаруженных. Причиной этого являются мутации, позволяющие данному вирусу прикрепляться к клетке и легко размножаться.