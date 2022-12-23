Кабмин продлил карантин и режим чрезвычайной ситуации из-за COVID-19 на всей территории Украины

"Продлен для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины режим чрезвычайной ситуации до 30 апреля 2023 года. Также продлен на всей территории Украины карантин до 30 апреля 2023 года", – говорится в сообщении.
Отмечается, что речь идет о карантине и ограничительных противоэпидемических мероприятиях, принятых с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Соответствующие распоряжения Кабмин принял еще в 2020 году.
В прошлый раз Кабмин продлевал карантин и режим ЧС в августе – до 31 декабря.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на 23 февраля в Украине было зафиксировано почти 4,8 млн случаев болезни, 105,2 тыс. пациентов умерли.
После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Минздрав перестал регулярно публиковать статистику по COVID-19. В марте глава Минздрава Виктор Ляшко говорил, что министерство в среднем регистрирует по 5–6 тыс. случаев коронавирусной инфекции в сутки.
С 6 сентября Минздрав начал снова публиковать статистику заболеваемости коронавирусной инфекцией.
За неделю 12 – 18 декабря в Украине за неделю зарегистрировали более 4,8 тыс. новых случаев заболевания COVID-19 и более 2,5 тыс. человек были госпитализированы, сообщал Минздрав.