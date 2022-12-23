Кабмин продлил карантин и режим чрезвычайной ситуации из-за COVID-19 на всей территории Украины

"Продлен для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины режим чрезвычайной ситуации до 30 апреля 2023 года. Также продлен на всей территории Украины карантин до 30 апреля 2023 года", – говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о карантине и ограничительных противоэпидемических мероприятиях, принятых с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Соответствующие распоряжения Кабмин принял еще в 2020 году.

В прошлый раз Кабмин продлевал карантин и режим ЧС в августе – до 31 декабря.