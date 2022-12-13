Украина осталась единственной страной в мире, где не вернули отмененную из-за COVID-19 отчетность партий – НАПК

"Украина осталась единственной страной в мире, которая остановила из-за COVID представление отчетов политическими партиями и до сих пор не возобновила", – сказал он.
По словам Новикова, "этот вопрос является критическим, потому что политические партии фактически формируют все другие политики в государстве".
"Если мы хотим получить миллиарды долларов на восстановление Украины и на военную помощь, гарантирующую нашу победу в этой войне, мы должны гарантировать нашим западным партнерам подотчетность органов государственной власти. [...] Нужна подача деклараций, подача отчетов политических партий, чтобы видеть, что никто не наживается на людском горе", – считает глава НАПК.
Он объяснил, что "Россия использует нарратив, что Украина является государством, где не выстроены механизмы предотвращения коррупции", а потому не нужно оказывать ей помощь.
В 2020 году на финансирование партий в Украине было предусмотрено почти 284 млн грн, в 2021 – 697 млн грн.
Раньше получить финансирование из госбюджета могли все партии, которые набрали более 2% голосов избирателей на выборах и выполнили ряд условий, в частности открыли отдельный гривневый счет в украинском банке. Однако в октябре 2019 года Рада приняла законопроект №1029 и отменила это правило – теперь деньги из бюджета получают только партии, которые прошли в парламент.
Движение "Чесно" 19 октября 2021 года заявило, что парламентские партии не показали, на что потратили 1,5 млрд грн, которые им выделили из госбюджета.