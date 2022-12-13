Украина осталась единственной страной в мире, где не вернули отмененную из-за COVID-19 отчетность партий – НАПК

"Украина осталась единственной страной в мире, которая остановила из-за COVID представление отчетов политическими партиями и до сих пор не возобновила", – сказал он.

По словам Новикова, "этот вопрос является критическим, потому что политические партии фактически формируют все другие политики в государстве".

"Если мы хотим получить миллиарды долларов на восстановление Украины и на военную помощь, гарантирующую нашу победу в этой войне, мы должны гарантировать нашим западным партнерам подотчетность органов государственной власти. [...] Нужна подача деклараций, подача отчетов политических партий, чтобы видеть, что никто не наживается на людском горе", – считает глава НАПК.

Он объяснил, что "Россия использует нарратив, что Украина является государством, где не выстроены механизмы предотвращения коррупции", а потому не нужно оказывать ей помощь.