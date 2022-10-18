В Украине за неделю подтвердили почти 23 тыс. новых случаев COVID-19, умерло 203 человека – Минздрав

Среди заболевших – 2439 детей и 456 медиков.
Также за прошлую неделю в Украине было госпитализировано 4797 человек, 203 пациента с коронавирусом умерли, 34 576 выздоровели.
С начала эпидемии в Украине подтвердили 5 279 346 случаев коронавируса, умерло 109 819 человек, выздоровело 5 095 437 пациентов.
После начала вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, Минздрав перестал регулярно публиковать статистику по COVID-19. В марте глава Минздрава Виктор Ляшко говорил, что министерство в среднем регистрирует по 5–6 тыс. случаев коронавирусной инфекции в сутки.
В Украине действует карантин. Последний раз, 19 августа, Кабмин продлил его до 31 декабря.
С 6 сентября Минздрав начал снова публиковать статистику заболеваемости коронавирусной инфекцией.
19 сентября главный санврач Украины Игорь Кузин сообщил, что с конца июля в Украине растет заболеваемость COVID-19. За неделю с 12-го по 19 сентября было выявлено почти 37 тыс. случаев.