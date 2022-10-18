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В Украине за неделю подтвердили почти 23 тыс. новых случаев COVID-19, умерло 203 человека – Минздрав

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В Украине за неделю от COVID-19 выздоровело 34 576 человек
В Украине за неделю от COVID-19 выздоровело 34 576 человек
Фото: EPA

С 10-го по 16 октября в Украине зафиксировали 22 914 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Украины 18 октября.

Среди заболевших – 2439 детей и 456 медиков.

Также за прошлую неделю в Украине было госпитализировано 4797 человек, 203 пациента с коронавирусом умерли, 34 576 выздоровели.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 5 279 346 случаев коронавируса, умерло 109 819 человек, выздоровело 5 095 437 пациентов.

Контекст:

После начала вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, Минздрав перестал регулярно публиковать статистику по COVID-19. В марте глава Минздрава Виктор Ляшко говорил, что министерство в среднем регистрирует по 5–6 тыс. случаев коронавирусной инфекции в сутки.

В Украине действует карантин. Последний раз, 19 августа, Кабмин продлил его до 31 декабря.

С 6 сентября Минздрав начал снова публиковать статистику заболеваемости коронавирусной инфекцией.

19 сентября главный санврач Украины Игорь Кузин сообщил, что с конца июля в Украине растет заболеваемость COVID-19За неделю с 12-го по 19 сентября было выявлено почти 37 тыс. случаев.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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