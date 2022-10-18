В Украине за неделю подтвердили почти 23 тыс. новых случаев COVID-19, умерло 203 человека – Минздрав

В Украине за неделю от COVID-19 выздоровело 34 576 человек Фото: EPA

Среди заболевших – 2439 детей и 456 медиков.

Также за прошлую неделю в Украине было госпитализировано 4797 человек, 203 пациента с коронавирусом умерли, 34 576 выздоровели.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 5 279 346 случаев коронавируса, умерло 109 819 человек, выздоровело 5 095 437 пациентов.