Полезные россияне постоянно сливают Украине информацию о причастных к войне представителях РФ – глава НАПК

"Верю в полезных для скорейшей победы Украины... Польза может заключаться в устранении [президента России Владимира] Путина от власти, выдаче российских преступников международным судебным органам, возвращении оккупированных территорий и уплате средств за причиненный ущерб", – сказал Новиков.

Он отметил, что "есть российские силы, которые поддерживают передачу золотовалютных резервов России для возмещения ущерба Украине", а также считают, "что Россия должна быть безопасной, и гарантируют народам России право на самоопределение".

Журналистка спросила, помогают ли россияне НАПК, в частности, "сливают ли "какую-то информацию о раскладах во власти, кто есть кто".

"Постоянно сливают. Мы бы без них не наработали списки из более чем 24 тыс. человек, причастных к войне. Со всех органов власти через посредников к нам поступает информация. Российский режим очень коррумпирован, поэтому создает множество возможностей для получения информации", – ответил Новиков.

По его словам, российская коррупция – один из факторов победы Украины наряду со смелостью украинского народа, Вооруженных сил Украины и эффективной борьбой с коррупцией в Украине.