Полезные россияне постоянно сливают Украине информацию о причастных к войне представителях РФ – глава НАПК

"Верю в полезных для скорейшей победы Украины... Польза может заключаться в устранении [президента России Владимира] Путина от власти, выдаче российских преступников международным судебным органам, возвращении оккупированных территорий и уплате средств за причиненный ущерб", – сказал Новиков.
Он отметил, что "есть российские силы, которые поддерживают передачу золотовалютных резервов России для возмещения ущерба Украине", а также считают, "что Россия должна быть безопасной, и гарантируют народам России право на самоопределение".
Журналистка спросила, помогают ли россияне НАПК, в частности, "сливают ли "какую-то информацию о раскладах во власти, кто есть кто".
"Постоянно сливают. Мы бы без них не наработали списки из более чем 24 тыс. человек, причастных к войне. Со всех органов власти через посредников к нам поступает информация. Российский режим очень коррумпирован, поэтому создает множество возможностей для получения информации", – ответил Новиков.
По его словам, российская коррупция – один из факторов победы Украины наряду со смелостью украинского народа, Вооруженных сил Украины и эффективной борьбой с коррупцией в Украине.
В течение полномасштабной войны России Украина несколько раз вводила санкции против россиян. В частности, в июне были введены санкции против Путина и еще 34 российских чиновников, в начале сентября – против 606 физических лиц, относящихся к руководящей верхушке России.
30 сентября СНБО решил ввести новый пакет санкций против ряда россиян и российских компаний, которые вовлечены в агрессию РФ против Украины. По данным Минэкономики, список включает свыше 3600 компаний и людей, среди которых родственники Путина и олигархи.
Как пояснял президент Украины Владимир Зеленский, санкции применят "к лицам... которые не нашли в себе мужества выступить в защиту человечности и международного права либо так или иначе вовлечены в агрессивные шаги против Украины и сообщества демократических народов". По его словам, санкции предназначены "реально демонтировать российское влияние и при этом повлиять на состояние вещей в самой Российской Федерации".