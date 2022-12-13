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Полезные россияне постоянно сливают Украине информацию о причастных к войне представителях РФ – глава НАПК

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Новиков: Российский режим очень коррумпирован, это создает возможности для получения информации
Новиков: Российский режим очень коррумпирован, это создает возможности для получения информации
Фото: Національне агентство з питань запобігання корупції - НАЗК / Fаcebook

Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков в интервью "Цензор.НЕТ", которое было опубликовано 12 декабря, ответил на вопрос, верит ли он в "хороших русских".

"Верю в полезных для скорейшей победы Украины... Польза может заключаться в устранении [президента России Владимира] Путина от власти, выдаче российских преступников международным судебным органам, возвращении оккупированных территорий и уплате средств за причиненный ущерб", – сказал Новиков.

Он отметил, что "есть российские силы, которые поддерживают передачу золотовалютных резервов России для возмещения ущерба Украине", а также считают, "что Россия должна быть безопасной, и гарантируют народам России право на самоопределение".

Журналистка спросила, помогают ли россияне НАПК, в частности, "сливают ли "какую-то информацию о раскладах во власти, кто есть кто".

"Постоянно сливают. Мы бы без них не наработали списки из более чем 24 тыс. человек, причастных к войне. Со всех органов власти через посредников к нам поступает информация. Российский режим очень коррумпирован, поэтому создает множество возможностей для получения информации", – ответил Новиков.

По его словам, российская коррупция – один из факторов победы Украины наряду со смелостью украинского народа, Вооруженных сил Украины и эффективной борьбой с коррупцией в Украине.

Контекст:

В течение полномасштабной войны России Украина несколько раз вводила санкции против россиян. В частности, в июне были введены санкции против Путина и еще 34 российских чиновников, в начале сентября – против 606 физических лиц, относящихся к руководящей верхушке России.

30 сентября СНБО решил ввести новый пакет санкций против ряда россиян и российских компаний, которые вовлечены в агрессию РФ против Украины. По данным Минэкономики, список включает свыше 3600 компаний и людей, среди которых родственники Путина и олигархи. 

Как пояснял президент Украины Владимир Зеленский, санкции применят "к лицам... которые не нашли в себе мужества выступить в защиту человечности и международного права либо так или иначе вовлечены в агрессивные шаги против Украины и сообщества демократических народов". По его словам, санкции предназначены "реально демонтировать российское влияние и при этом повлиять на состояние вещей в самой Российской Федерации".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, Александр Новиков, коррупция, ущерб, НАПК, россияне
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