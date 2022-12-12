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Глава НАПК рассказал о проверках относительно Стефанчука и замглавы ОП Тимошенко

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Новиков: Россия использует нарратив, что Украина государство без механизмов предотвращения коррупции
Новиков: Россия использует нарратив, что Украина – государство без механизмов предотвращения коррупции
Фото: Національне агентство з питань запобігання корупції - НАЗК / Fаcebook

Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков рассказал "Цензор.НЕТ" в опубликованном 12 декабря интервью о проверках, которые проводит его ведомство в отношении представителей власти, в том числе народных депутатов.

"Мы проверяем и народных депутатов. Например, у нас есть обращение от депутатки "Голоса" о конфликте интересов в действиях председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука, который якобы подписывает заявления о командировке одним депутатам, а другим не подписывает", – отметил он.

Глава НАПК подчеркнул, что агентство проверяет все обращения "даже в войну".

"Недавно мы составили протокол относительно главы секретариата одного из парламентских комитетов. Перелеты ему оформляло предприятие, где работает его жена. Стоимость услуг, полученных чиновником бесплатно, составляет сотни тысяч гривен", – рассказал Новиков.

Журналистка спросила у него, проверяет ли НАПК информацию СМИ о машинах заместителя главы Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко (в частности, он ездит на автомобиле, который General Motors передала Украине для гуманитарных целей).

"НАПК проводит проверку по соответствующей информации в СМИ. Если мы хотим получить миллиарды долларов на восстановление Украины и на военную помощь, гарантирующую нашу победу в этой войне, мы должны гарантировать нашим западным партнерам подотчетность органов государственной власти", – подчеркнул Новиков.

Он объяснил, что "Россия использует нарратив, что Украина является государством, где не выстроены механизмы предотвращения коррупции", а потому не нужно оказывать ей помощь.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Александр Новиков, коррупция, депутаты, НАПК, проверки, Руслан Стефанчук, Кирилл Тимошенко
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