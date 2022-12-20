В Украине за неделю госпитализировали более 2,5 тыс. пациентов с COVID-19 – Минздрав

"За прошедшую неделю в Украине было зафиксировано более 4,8 тыс. новых случаев заболевания COVID-19 и более 2,5 тыс. человек госпитализированы", – говорится в сообщении.
В Минздраве подчеркнули, что "единственный способ защитить себя от тяжелого течения и смерти от коронавирусной болезни" – это вакцинация.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным ВОЗ, по состоянию на 19 декабря в Украине зарегистрировано 5,35 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались 110,7 тыс. пациентов с COVID-19.