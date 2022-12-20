В Украине за неделю госпитализировали более 2,5 тыс. пациентов с COVID-19 – Минздрав

За неделю в Украине зафиксировали 4,8 тыс. новых случаев COVID-19 Фото: ЕРА

"За прошедшую неделю в Украине было зафиксировано более 4,8 тыс. новых случаев заболевания COVID-19 и более 2,5 тыс. человек госпитализированы", – говорится в сообщении.

В Минздраве подчеркнули, что "единственный способ защитить себя от тяжелого течения и смерти от коронавирусной болезни" – это вакцинация.