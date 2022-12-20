Украина получила еще 100 тыс. доз вакцины против COVID-19 – Минздрав

"UNICEF Ukraine доставил в Украину 100 тыс. доз векторной вакцины от COVID-19 Janssen (Jcovden) в рамках международной инициативы COVAX. [...] Вакцина предназначена для людей от 18 лет", – говорится в сообщении.
В Минздраве объяснили, что в Украине для первичной иммунизации вводят одну дозу, затем необходимо делать бустерные прививки.
"В августе этого года Украина уже получила первые 100 тыс. доз вакцины Janssen (Jcovden). [...] С начала полномасштабной войны Украина получает вакцины от коронавирусной болезни только бесплатно в рамках COVAX. Инициатива COVAХ направлена на обеспечение справедливого и равноправного доступа к вакцинам COVID-19 для каждой страны мира", – отметили в Минздраве.
Ведомство подчеркнуло, что доставка вакцины Janssen (Jcovden) стала возможной благодаря финансовой поддержке Великобритании.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
Вакцинация против COVID-19 началась в Украине в феврале 2021 года.
По данным Минздрава Украины на 18 декабря, первую дозу вакцины в стране получили 16,2 млн человек, обе дозы – 15,4 млн.