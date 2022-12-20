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Украина получила еще 100 тыс. доз вакцины против COVID-19 – Минздрав

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Предыдущий раз Украина получила вакцины в августе
Предыдущий раз Украина получила вакцины в августе
Фото: ЕРА

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) передал Украине еще 100 тыс. доз вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом 20 декабря проинформировало в Fаcebook Министерство здравоохранения Украины.

"UNICEF Ukraine доставил в Украину 100 тыс. доз векторной вакцины от COVID-19 Janssen (Jcovden) в рамках международной инициативы COVAX. [...] Вакцина предназначена для людей от 18 лет", – говорится в сообщении.

В Минздраве объяснили, что в Украине для первичной иммунизации вводят одну дозу, затем необходимо делать бустерные прививки.

"В августе этого года Украина уже получила первые 100 тыс. доз вакцины Janssen (Jcovden). [...] С начала полномасштабной войны Украина получает вакцины от коронавирусной болезни только бесплатно в рамках COVAX. Инициатива COVAХ направлена на обеспечение справедливого и равноправного доступа к вакцинам COVID-19 для каждой страны мира", – отметили в Минздраве.

Ведомство подчеркнуло, что доставка вакцины Janssen (Jcovden) стала возможной благодаря финансовой поддержке Великобритании.

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Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Вакцинация против COVID-19 началась в Украине в феврале 2021 года.

По данным Минздрава Украины на 18 декабря, первую дозу вакцины в стране получили 16,2 млн человек, обе дозы – 15,4 млн.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Министерство здравоохранения, Великобритания, ЮНИСЕФ, вакцинация, Минздрав, инфекция, здравоохранение, вакцина, коронавирус, прививки, Janssen
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