Украина получила еще 100 тыс. доз вакцины против COVID-19 – Минздрав

Предыдущий раз Украина получила вакцины в августе Фото: ЕРА

"UNICEF Ukraine доставил в Украину 100 тыс. доз векторной вакцины от COVID-19 Janssen (Jcovden) в рамках международной инициативы COVAX. [...] Вакцина предназначена для людей от 18 лет", – говорится в сообщении.

В Минздраве объяснили, что в Украине для первичной иммунизации вводят одну дозу, затем необходимо делать бустерные прививки.

"В августе этого года Украина уже получила первые 100 тыс. доз вакцины Janssen (Jcovden). [...] С начала полномасштабной войны Украина получает вакцины от коронавирусной болезни только бесплатно в рамках COVAX. Инициатива COVAХ направлена на обеспечение справедливого и равноправного доступа к вакцинам COVID-19 для каждой страны мира", – отметили в Минздраве.

Ведомство подчеркнуло, что доставка вакцины Janssen (Jcovden) стала возможной благодаря финансовой поддержке Великобритании.