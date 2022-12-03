90% населения планеты имеют иммунитет к коронавирусу – ВООЗ

"По оценкам ВОЗ, по крайней мере 90% населения мира в настоящее время имеют определенный уровень иммунитета к SARS-CoV-2 из-за предшествующей инфекции или вакцинации", – сказал он.
По словам гендиректора ВОЗ, мир уже гораздо ближе к тому, чтобы объявить о завершении чрезвычайной фазы пандемии.
"Но это еще не все. Пробелы в эпиднадзоре, тестировании, секвенировании и вакцинации продолжают создавать идеальные условия для появления нового вызывающего беспокойство варианта, который может привести к значительной смертности", – добавил он.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным ВОЗ, во всем мире число новых еженедельных случаев заболевания снизилось на 5% в течение недели с 21 по 27 ноября по сравнению с предыдущей неделей. Всего за неделю было зарегистрировано более 2,7 млн новых случаев. Количество новых еженедельных смертей уменьшилось на 5% по сравнению с предыдущей неделей и составило 8400.
Всего по состоянию на 27 ноября во всем мире было зарегистрировано 637 млн подтвержденных случаев заболевания и 6,6 млн случаев смерти.