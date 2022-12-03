90% населения планеты имеют иммунитет к коронавирусу – ВООЗ

По словам гендиректора ВОЗ, мир уже гораздо ближе к тому, чтобы объявить о завершении чрезвычайной фазы пандемии Фото: EPA

"По оценкам ВОЗ, по крайней мере 90% населения мира в настоящее время имеют определенный уровень иммунитета к SARS-CoV-2 из-за предшествующей инфекции или вакцинации", – сказал он.

По словам гендиректора ВОЗ, мир уже гораздо ближе к тому, чтобы объявить о завершении чрезвычайной фазы пандемии.

"Но это еще не все. Пробелы в эпиднадзоре, тестировании, секвенировании и вакцинации продолжают создавать идеальные условия для появления нового вызывающего беспокойство варианта, который может привести к значительной смертности", – добавил он.