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90% населения планеты имеют иммунитет к коронавирусу – ВООЗ

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По словам гендиректора ВОЗ, мир уже гораздо ближе к тому, чтобы объявить о завершении чрезвычайной фазы пандемии
По словам гендиректора ВОЗ, мир уже гораздо ближе к тому, чтобы объявить о завершении чрезвычайной фазы пандемии
Фото: EPA

По меньшей мере у 90% населения Земли уже сформировался иммунитет к коронавирусу. Об этом 2 декабря заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус, его цитирует пресс-служба организации.

"По оценкам ВОЗ, по крайней мере 90% населения мира в настоящее время имеют определенный уровень иммунитета к SARS-CoV-2 из-за предшествующей инфекции или вакцинации", – сказал он.

По словам гендиректора ВОЗ, мир уже гораздо ближе к тому, чтобы объявить о завершении чрезвычайной фазы пандемии.

"Но это еще не все. Пробелы в эпиднадзоре, тестировании, секвенировании и вакцинации продолжают создавать идеальные условия для появления нового вызывающего беспокойство варианта, который может привести к значительной смертности", – добавил он.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным ВОЗ, во всем мире число новых еженедельных случаев заболевания снизилось на 5% в течение недели с 21 по 27 ноября по сравнению с предыдущей неделей. Всего за неделю было зарегистрировано более 2,7 млн новых случаев. Количество новых еженедельных смертей уменьшилось на 5% по сравнению с предыдущей неделей и составило 8400.

Всего по состоянию на 27 ноября во всем мире было зарегистрировано 637 млн подтвержденных случаев заболевания и 6,6 млн случаев смерти.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: ВОЗ, вакцинация, смертность, Тедрос Адханом Гебрейесус, здравоохранение, пандемия, коронавирус, тестирование, иммунитет
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