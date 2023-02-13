Экс-замглавы Минздрава сообщили о подозрении за регистрацию лекарства от COVID-19 с недоказанной эффективностью

По данным следствия, подозреваемый безосновательно рекомендовал провести госрегистрацию препарата для лечения простуды и гриппа. Это средство также широко использовалось для терапии при COVID-19.

В то время подозреваемый занимал должность гендиректора Директората фармацевтического обеспечения Минздрава Украины и был сопредседателем постоянной рабочей группы по рассмотрению проблемных вопросов государственной регистрации лекарственных средств.

"В результате действий подозреваемого лекарственный препарат был безосновательно внесен в Государственный реестр лекарственных средств Украины соответствующим приказом Минздрава Украины", – говорится в сообщении.

Экс-чиновнику сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 321-2 Уголовного кодекса (нарушение установленного порядка доклинического исследования, клинических испытаний и государственной регистрации лекарственных средств).

В Службе безопасности Украины отметили, что речь идет об импортном лекарственном средстве с недоказанной эффективностью.

"Установлено, что подозреваемый принял неправомерное решение о государственной регистрации по упрощенной процедуре зарубежного препарата, который фактически является биологически активной добавкой и нуждается в дополнительных исследованиях", – проинформировали в СБУ.