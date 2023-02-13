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Экс-замглавы Минздрава сообщили о подозрении за регистрацию лекарства от COVID-19 с недоказанной эффективностью

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Бывший чиновник пролоббировал регистрацию биодобавки с недоказанной эффективностью
Бывший чиновник пролоббировал регистрацию биодобавки с недоказанной эффективностью
Фото: Офіс Генерального прокурора / Telegram

Офис генпрокурора Украины сообщил о подозрении в нарушении правил регистрации лекарств бывшему первому замминистра здравоохранения. Об этом пресс-служба офиса 13 февраля сообщила в Telegram.

По данным следствия, подозреваемый безосновательно рекомендовал провести госрегистрацию препарата для лечения простуды и гриппа. Это средство также широко использовалось для терапии при COVID-19.

В то время подозреваемый занимал должность гендиректора Директората фармацевтического обеспечения Минздрава Украины и был сопредседателем постоянной рабочей группы по рассмотрению проблемных вопросов государственной регистрации лекарственных средств.

"В результате действий подозреваемого лекарственный препарат был безосновательно внесен в Государственный реестр лекарственных средств Украины соответствующим приказом Минздрава Украины", – говорится в сообщении.

Экс-чиновнику сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 321-2 Уголовного кодекса (нарушение установленного порядка доклинического исследования, клинических испытаний и государственной регистрации лекарственных средств).

В Службе безопасности Украины отметили, что речь идет об импортном лекарственном средстве с недоказанной эффективностью.

"Установлено, что подозреваемый принял неправомерное решение о государственной регистрации по упрощенной процедуре зарубежного препарата, который фактически является биологически активной добавкой и нуждается в дополнительных исследованиях", – проинформировали в СБУ.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Согласно данным ВОЗ, общее число подтвержденных случаев за время пандемии превысило 657,4 млн, включая свыше 6,67 млн летальных случаев, в Китае в конце года была рекордная вспышка заболеваемости. При этом 90% населения планеты имеют иммунитет к COVID-19, заявляли в организации в начале декабря.

Главный санврач Украины Игорь Кузин 30 декабря говорил, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в Украине растет.

5 января глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине контролируемая и стабильная.

Теги: СБУ, лекарства, Минздрав, Офис генпрокурора, коронавирус, регистрация
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