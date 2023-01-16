В Украине есть в наличии 8 млн доз вакцин от коронавируса – Минздрав

"Если вы находитесь в безопасных условиях и имеете возможность обратиться к семейному врачу – не медлите и сделайте необходимую прививку против COVID-19. Сейчас в Украине около 8 млн доз вакцины трех типов: однодозовая Johnson & Johnson, двухдозовые Pfizer (детская и взрослая формы) и CoronaVac", – сказал Кузин.
В Минздраве подчеркнули, что "вакцинация является главным средством уберечься от тяжелого течения заболевания коронавирусом и потенциально новых подвариантов".
По данным ведомства, с начала кампании по вакцинации (февраля 2021 года) две дозы вакцины против COVID-19 получили 15,4 млн украинцев.
"Около 12,4 миллиона [человек] не получили первого бустера, то есть не имеют полноценной защиты", – объяснил Минздрав Украины.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным ВОЗ на 13 января 2023 года, в Украине подтвердили почти 5,4 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались 110 920 пациентов с COVID-19.