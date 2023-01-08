Китай открыл границы впервые с начала пандемии коронавируса COVID-19

Страна открыла морские и наземные переходы с Гонконгом и отменила требование о карантине для тех, кто въезжает в Китай. Тысячи путешественников, многие из которых были отрезаны от родных, устремились в страну.
Ослабление одного из самых жестких в мире карантинов последовало за масштабными протестами против политики властей Китая о "нулевом" COVID, то есть попыток добиться полного исчезновения заболеваемости. Отмечается, что предпринимаемые меры серьезно ударили по экономике Китая.
Ожидается, что китайцы начнут снова путешествовать за границу, но в некоторых странах обеспокоены всплеском заболеваемости коронавирусом в Китае и вводят ограничения для путешественников из него.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным ВОЗ на 23 декабря, в мире за время пандемии зарегистрировано 651,9 млн случаев заражения COVID-19, в том числе более 10 млн – в Китае. Следующее обновление данных запланировано на 3 января, пауза связана с рождественскими и новогодними праздниками".
После протестов в начале декабря в Китае начали ослаблять ограничения, которые были известны как политика "нулевого" коронавируса.