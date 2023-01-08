Китай открыл границы впервые с начала пандемии коронавируса COVID-19

Страна открыла морские и наземные переходы с Гонконгом и отменила требование о карантине для тех, кто въезжает в Китай. Тысячи путешественников, многие из которых были отрезаны от родных, устремились в страну.

Ослабление одного из самых жестких в мире карантинов последовало за масштабными протестами против политики властей Китая о "нулевом" COVID, то есть попыток добиться полного исчезновения заболеваемости. Отмечается, что предпринимаемые меры серьезно ударили по экономике Китая.

Ожидается, что китайцы начнут снова путешествовать за границу, но в некоторых странах обеспокоены всплеском заболеваемости коронавирусом в Китае и вводят ограничения для путешественников из него.