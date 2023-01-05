Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине контролируемая и стабильная – Ляшко

Ляшко отметил, что по сравнению с прошлым годом осенне-зимний период Украина проходит "более-менее стабильно" Фото: ЕРА

"В Украине сейчас ситуация контролируемая, за неделю у нас 3,5–4 тыс. случаев, 2 тыс. госпитализаций. В больницах ситуация также стабильная, контролируемая – мы отслеживаем загруженность, отслеживаем пациентов, которые находятся на кислородной терапии", – сказал он.

Министр отметил, что по сравнению с прошлым годом осенне-зимний период Украина проходит "более-менее стабильно".

По словам Ляшко, у 133 тыс. украинцев на прошлой неделе диагностировали грипп и гриппоподобные заболевания. К числу последних он отнес и COVID-19. За период с октября острыми вирусными респираторными инфекциями переболели более 1 млн граждан, уточнил он.

Главный санврач Украины Игорь Кузин 30 декабря говорил, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в Украине растет. Тогда за неделю было госпитализировано около 3 тыс. украинцев.