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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине контролируемая и стабильная – Ляшко

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Ляшко отметил, что по сравнению с прошлым годом осенне-зимний период Украина проходит "более-менее стабильно"
Ляшко отметил, что по сравнению с прошлым годом осенне-зимний период Украина проходит "более-менее стабильно"
Фото: ЕРА

Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине контролируемая и стабильная. Об этом 5 января заявил в эфире национального телемарафона глава Минздрава Виктор Ляшко, сообщил "Укринформ".

"В Украине сейчас ситуация контролируемая, за неделю у нас 3,5–4 тыс. случаев, 2 тыс. госпитализаций. В больницах ситуация также стабильная, контролируемая – мы отслеживаем загруженность, отслеживаем пациентов, которые находятся на кислородной терапии", – сказал он.

Министр отметил, что по сравнению с прошлым годом осенне-зимний период Украина проходит "более-менее стабильно".

По словам Ляшко, у 133 тыс. украинцев на прошлой неделе диагностировали грипп и гриппоподобные заболевания. К числу последних он отнес и COVID-19. За период с октября острыми вирусными респираторными инфекциями переболели более 1 млн граждан, уточнил он. 

Главный санврач Украины Игорь Кузин 30 декабря говорил, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в Украине растет. Тогда за неделю было госпитализировано около 3 тыс. украинцев.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

Согласно данным ВОЗ, в декабре 2022 года в мире был зафиксировано более 3 млн новых случаев инфицирования коронавирусом, умерло 10 тыс. заболевших. Общее число подтвержденных случаев за время пандемии превысило 657,4 млн, включая свыше 6,67 млн летальных случаев, в Китае в конце года была рекордная вспышка заболеваемости.

При этом 90% населения планеты имеют иммунитет к COVID-19, заявляли в организации в начале декабря.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: ВОЗ, Минздрав, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Виктор Ляшко, коронавирус
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