Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине контролируемая и стабильная – Ляшко

"В Украине сейчас ситуация контролируемая, за неделю у нас 3,5–4 тыс. случаев, 2 тыс. госпитализаций. В больницах ситуация также стабильная, контролируемая – мы отслеживаем загруженность, отслеживаем пациентов, которые находятся на кислородной терапии", – сказал он.
Министр отметил, что по сравнению с прошлым годом осенне-зимний период Украина проходит "более-менее стабильно".
По словам Ляшко, у 133 тыс. украинцев на прошлой неделе диагностировали грипп и гриппоподобные заболевания. К числу последних он отнес и COVID-19. За период с октября острыми вирусными респираторными инфекциями переболели более 1 млн граждан, уточнил он.
Главный санврач Украины Игорь Кузин 30 декабря говорил, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в Украине растет. Тогда за неделю было госпитализировано около 3 тыс. украинцев.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
Согласно данным ВОЗ, в декабре 2022 года в мире был зафиксировано более 3 млн новых случаев инфицирования коронавирусом, умерло 10 тыс. заболевших. Общее число подтвержденных случаев за время пандемии превысило 657,4 млн, включая свыше 6,67 млн летальных случаев, в Китае в конце года была рекордная вспышка заболеваемости.
При этом 90% населения планеты имеют иммунитет к COVID-19, заявляли в организации в начале декабря.