Крупные китайские города прошли пик COVID-19. Волна перемещается в сельские районы – исследование

Телеканал, ссылаясь на исследования, опубликованные в журнале Frontiers of Medicine, пишет, что математическое моделирование показало: последняя волна инфекций прошла через крупные города Китая к концу 2022 года. В то же время всплеск инфицирования затронет сельские районы в январе этого года. Как говорится в исследовании, это связано с тем, что увеличивается количество поездок в праздничные дни.

В то же время, по мнению исследователей, волны COVID-19 могут повторяться в течение года.

Рекомендованные в исследовании экстренные меры должны быть направлены на доставку лекарств, отпускаемых без рецепта, пациентам с симптомами, относящимися к группе низкого риска, вакцинированным и моложе 60 лет. Также рекомендовано своевременное лечение противовирусными препаратами групп высокого риска, которые вакцинированы и старше 60 лет.

После протестов в начале декабря в Китае начали ослаблять ограничения, которые были известны как политика "нулевого коронавируса".

Bloomberg со ссылкой на Восточный производственный и технологический центр провинции Чжэцзян сообщало, что в третьей декаде декабря ежедневно регистрировали 1 млн случаев заболевания COVID-19. Ссылаясь на другие источники, Bloomberg сообщало, что перед 20 декабря за один день почти у 37 млн человек могли диагностировать коронавирус. Согласно протоколу внутреннего заседания Национальной комиссии здравоохранения Китая, состоявшегося 21 декабря, 248 млн человек, или почти 18% населения, вероятно, заразились вирусом в первые 20 дней декабря.