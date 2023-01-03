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Крупные китайские города прошли пик COVID-19. Волна перемещается в сельские районы – исследование

Волны COVID-19 могут повторяться в течение года исследователи
Волны COVID-19 могут повторяться в течение года – исследователи
Фото: EPA

Волна COVID-19, которая охватила Китай, прошла пик в крупных городах, таких как Пекин и Шанхай. Об этом говорится в материале CNN, опубликованном 3 января.

Телеканал, ссылаясь на исследования, опубликованные в журнале Frontiers of Medicine, пишет, что математическое моделирование показало: последняя волна инфекций прошла через крупные города Китая к концу 2022 года. В то же время всплеск инфицирования затронет сельские районы в январе этого года. Как говорится в исследовании, это связано с тем, что увеличивается количество поездок в праздничные дни. 

В то же время, по мнению исследователей, волны COVID-19 могут повторяться в течение года

Рекомендованные в исследовании экстренные меры должны быть направлены на доставку лекарств, отпускаемых без рецепта, пациентам с симптомами, относящимися к группе низкого риска, вакцинированным и моложе 60 лет. Также рекомендовано своевременное лечение противовирусными препаратами групп высокого риска, которые вакцинированы и старше 60 лет.

После протестов в начале декабря в Китае начали ослаблять ограничения, которые были известны как политика "нулевого коронавируса".

Bloomberg со ссылкой на Восточный производственный и технологический центр провинции Чжэцзян сообщало, что в третьей декаде декабря ежедневно регистрировали 1 млн случаев заболевания COVID-19Ссылаясь на другие источники, Bloomberg сообщало, что перед 20 декабря за один день почти у 37 млн человек могли диагностировать коронавирус. Согласно протоколу внутреннего заседания Национальной комиссии здравоохранения Китая, состоявшегося 21 декабря, 248 млн человек, или почти 18% населения, вероятно, заразились вирусом в первые 20 дней декабря.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным ВОЗ на 23 декабря, в мире за время пандемии зарегистрировано 651,9 млн случаев заражения COVID-19, в том числе более 10 млн – в Китае. Следующее обновление данных запланировано на 3 января, пауза связана с рождественскими и новогодними праздниками.

Теги: Китай, Пекин, исследование, Шанхай, лечение, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина
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