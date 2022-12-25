В одной из провинций Китая сообщают о ежедневном 1 млн новых случаев COVID-19. Ученые говорят о новом штамме

В Чжэцзяне прогнозируют, что в ближайшие дни ежедневный прирост новых случаев COVID-19 увеличится в два раза.
Агентство отмечает, что, несмотря на рост числа зараженных, власти Китая за пять дней не сообщили ни об одной смерти среди пациентов с COVID-19.
Ранее Bloomberg сообщал, что в Китае за первые 20 дней декабря заразились коронавирусной инфекцией до 248 млн человек, что составляет 18% населения.
25 декабря китайское государственное агентство "Синьхуа" объявило, что Государственный комитет по делам здравоохранения КНР прекратил публикацию ежедневной информации об эпидемии COVID-19. Причину такого решения "Синьхуа" не указало.
Всплеск заражений COVID-19 в Китае может привести к появлению новой мутации коронавируса, считают в американском Университете Джона Хопкинса, пишет 25 декабря Associated Press. Эксперт по инфекционным заболеваниям Стюарт Кэмпбелл Рэй подчеркнул, что "население Китая очень велико, а иммунитет ограничен", и это может спровоцировать "вспышку нового штамма" коронавируса.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
В конце ноября 2022 года сообщалось, что в Китае увеличивается количество случаев инфицирования коронавирусом. В ряде китайских городов прошли протесты против ограничительных мер, вводимых властями из-за роста заболеваемости COVID-19.
После протестов в начале декабря в Китае начали ослаблять ограничения, которые были известны как политика "нулевого коронавируса".
По данным ВОЗ на 23 декабря, в мире за время пандемии зарегистрировано 651,9 млн случаев заражения COVID-19, в том числе более 10 млн – в Китае.