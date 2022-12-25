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В одной из провинций Китая сообщают о ежедневном 1 млн новых случаев COVID-19. Ученые говорят о новом штамме

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В Китае прогнозируют рост случаев заболеваний COVID-19
В Китае прогнозируют рост случаев заболеваний COVID-19
Фото: ЕРА (архив)

В китайской провинции Чжэцзян каждый день фиксируют порядка 1 млн новых случаев коронавирусной инфекции, сообщили 25 декабря власти региона. Об этом информирует Reuters.

В Чжэцзяне прогнозируют, что в ближайшие дни ежедневный прирост новых случаев COVID-19 увеличится в два раза.

Агентство отмечает, что, несмотря на рост числа зараженных, власти Китая за пять дней не сообщили ни об одной смерти среди пациентов с COVID-19.

Ранее Bloomberg сообщал, что в Китае за первые 20 дней декабря заразились коронавирусной инфекцией до 248 млн человек, что составляет 18% населения.

25 декабря китайское государственное агентство "Синьхуа" объявило, что Государственный комитет по делам здравоохранения КНР прекратил публикацию ежедневной информации об эпидемии COVID-19. Причину такого решения "Синьхуа" не указало.

Всплеск заражений COVID-19 в Китае может привести к появлению новой мутации коронавируса, считают в американском Университете Джона Хопкинса, пишет 25 декабря Associated Press. Эксперт по инфекционным заболеваниям Стюарт Кэмпбелл Рэй подчеркнул, что "население Китая очень велико, а иммунитет ограничен", и это может спровоцировать "вспышку нового штамма" коронавируса.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

В конце ноября 2022 года сообщалось, что в Китае увеличивается количество случаев инфицирования коронавирусомВ ряде китайских городов прошли протесты против ограничительных мер, вводимых властями из-за роста заболеваемости COVID-19. 

После протестов в начале декабря в Китае начали ослаблять ограничения, которые были известны как политика "нулевого коронавируса".

По данным ВОЗ на 23 декабря, в мире за время пандемии зарегистрировано 651,9 млн случаев заражения COVID-19, в том числе более 10 млн – в Китае. 

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Китай, эпидемия, ученые, КНР, прогноз, инфекция, население, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, штамм, мутация
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