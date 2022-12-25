В одной из провинций Китая сообщают о ежедневном 1 млн новых случаев COVID-19. Ученые говорят о новом штамме

В Чжэцзяне прогнозируют, что в ближайшие дни ежедневный прирост новых случаев COVID-19 увеличится в два раза.

Агентство отмечает, что, несмотря на рост числа зараженных, власти Китая за пять дней не сообщили ни об одной смерти среди пациентов с COVID-19.

Ранее Bloomberg сообщал, что в Китае за первые 20 дней декабря заразились коронавирусной инфекцией до 248 млн человек, что составляет 18% населения.

25 декабря китайское государственное агентство "Синьхуа" объявило, что Государственный комитет по делам здравоохранения КНР прекратил публикацию ежедневной информации об эпидемии COVID-19. Причину такого решения "Синьхуа" не указало.

Всплеск заражений COVID-19 в Китае может привести к появлению новой мутации коронавируса, считают в американском Университете Джона Хопкинса, пишет 25 декабря Associated Press. Эксперт по инфекционным заболеваниям Стюарт Кэмпбелл Рэй подчеркнул, что "население Китая очень велико, а иммунитет ограничен", и это может спровоцировать "вспышку нового штамма" коронавируса.