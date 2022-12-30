В Украине растет заболеваемость на COVID-19 – главный санитарный врач

"Продолжаем регистрировать COVID-19 и случаи, которые закончились летально. В течение последней недели мы наблюдаем увеличение количества госпитализаций на 14% по сравнению с неделей ранее... За последнюю неделю в больницы попали почти 3 тыс. украинцев", – рассказал Кузин.
Умирают в большинстве случаев люди старше 60 лет, отметил Кузин.
Он подчеркнул, COVID-19 все-таки продолжает циркулировать и "уносить жизни", а это способствует тому, что нагрузка на систему здравоохранение растет. В то же время, по словам Кузина, новых штаммов коронавируса эпидемиологи не ожидают.
"Ситуация именно с коронавирусом и у нас, и в мире стабилизировалась из-за того, что штамм "Омикрон", который начал циркулировать, является доминирующим во всем мире. Его мутации происходят, но не приводят к существенным изменениям именно характеристик возбудителя. Это стабильная мутация, которая есть во всем мире", – добавил он.
Главный санитарный врач напомнил, что решающим шагом в борьбе с COVID-19 является вакцинация. Но ее показатели упали – за последнюю неделю было проведено 47 тыс. прививок.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
За неделю 12–18 декабря в Украине зарегистрировали более 4,8 тыс. новых случаев заболевания COVID-19 и более 2,5 тыс. человек были госпитализированы, сообщал Минздрав.
В Китае сейчас наблюдается всплеск числа инфицированных: лекарств не хватает, больницы переполнены, а в крематориях и похоронных бюро выстраиваются очереди, поскольку число погибших растет. В то же время национальная комиссия здравоохранения Китая прекратит публиковать ежедневные данные эпиднадзора о новых случаях инфицирования COVID-19.