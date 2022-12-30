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В Украине растет заболеваемость на COVID-19 – главный санитарный врач

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Эпидемиологи не ожидают новых штаммов коронавируса, отметил Кузин
Эпидемиологи не ожидают новых штаммов коронавируса, отметил Кузин
Фото: depositphotos.com

Количество госпитализаций пациентов с COVID-19 в Украине растет. Об этом 30 декабря в эфире телемарафона сообщил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин. Видео интервью опубликовано в YouTube "Мы – Украина".

"Продолжаем регистрировать COVID-19 и случаи, которые закончились летально. В течение последней недели мы наблюдаем увеличение количества госпитализаций на 14% по сравнению с неделей ранее... За последнюю неделю в больницы попали почти 3 тыс. украинцев", – рассказал Кузин.

Умирают в большинстве случаев люди старше 60 лет, отметил Кузин.

Он подчеркнул, COVID-19 все-таки продолжает циркулировать и "уносить жизни", а это способствует тому, что нагрузка на систему здравоохранение растет. В то же время, по словам Кузина, новых штаммов коронавируса эпидемиологи не ожидают.

"Ситуация именно с коронавирусом и у нас, и в мире стабилизировалась из-за того, что штамм "Омикрон", который начал циркулировать, является доминирующим во всем мире. Его мутации происходят, но не приводят к существенным изменениям именно характеристик возбудителя. Это стабильная мутация, которая есть во всем мире", – добавил он.

Главный санитарный врач напомнил, что решающим шагом в борьбе с COVID-19 является вакцинация. Но ее показатели упали – за последнюю неделю было проведено 47 тыс. прививок.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

За неделю 12–18 декабря в Украине зарегистрировали более 4,8 тыс. новых случаев заболевания COVID-19 и более 2,5 тыс. человек были госпитализированы, сообщал Минздрав.

В Китае сейчас наблюдается всплеск числа инфицированных: лекарств не хватает, больницы переполнены, а в крематориях и похоронных бюро выстраиваются очереди, поскольку число погибших растет. В то же время национальная комиссия здравоохранения Китая прекратит публиковать ежедневные данные эпиднадзора о новых случаях инфицирования COVID-19.

Теги: Украина, эпидемия, вакцинация, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, Игорь Кузин, мутация, Омикрон
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