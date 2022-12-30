В Украине растет заболеваемость на COVID-19 – главный санитарный врач

"Продолжаем регистрировать COVID-19 и случаи, которые закончились летально. В течение последней недели мы наблюдаем увеличение количества госпитализаций на 14% по сравнению с неделей ранее... За последнюю неделю в больницы попали почти 3 тыс. украинцев", – рассказал Кузин.

Умирают в большинстве случаев люди старше 60 лет, отметил Кузин.

Он подчеркнул, COVID-19 все-таки продолжает циркулировать и "уносить жизни", а это способствует тому, что нагрузка на систему здравоохранение растет. В то же время, по словам Кузина, новых штаммов коронавируса эпидемиологи не ожидают.

"Ситуация именно с коронавирусом и у нас, и в мире стабилизировалась из-за того, что штамм "Омикрон", который начал циркулировать, является доминирующим во всем мире. Его мутации происходят, но не приводят к существенным изменениям именно характеристик возбудителя. Это стабильная мутация, которая есть во всем мире", – добавил он.

Главный санитарный врач напомнил, что решающим шагом в борьбе с COVID-19 является вакцинация. Но ее показатели упали – за последнюю неделю было проведено 47 тыс. прививок.