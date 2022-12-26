В Китае больницы переполнены COVID-пациентами. Власть отказалась публиковать официальные данные о заболевших

24 декабря она еще проинформировала о 4128 новых случаях подтвержденного заражения коронавирусом. 25 декабря данных о новых инфицированных на сайте ведомства нет.

Китайская редакция Deutsche Welle отметила: пользователи, обсуждая эту новость в интернете, заявили, что данные комиссии и так "не соответствуют действительности", поэтому то, что их не будут обнародовать, ничего не меняет.

По информации Deutsche Welle, в крупных городах Китая наблюдается всплеск числа инфицированных: лекарств не хватает, больницы переполнены, а в крематориях и похоронных бюро выстраиваются очереди, поскольку число погибших растет. Медицинские учреждения вызывают на работу даже вышедших на пенсию врачей, говорится в материале. Со ссылкой на исследовательский институт Capital Economics Deutsche Welle пишет, что Китай вступает "в самые опасные недели" новой эпидемии COVID-19. В частности, из-за того, что начитается сезон путешествий и праздников.

Агентство Reuters со ссылкой на центр, который исследует медицинские данные, Airfinity сообщило, что в Китае ежедневно от коронавируса умирает около 5 тыс. человек. По оценкам Airfinity, волна COVID-19 в Китае может иметь два пика: 3,7 млн новых случаем заражения в день в середине января в регионах, где в настоящее время число случаев заболевания растет, и 4,2 млн в день в марте в других провинциях. Центр предполагает, что смертность может достичь 2 млн случаев.

По данным компании, в настоящее время число случаев заболевания растет быстрее всего в Пекине и южной провинции Гуандун.

Пекинский врач Говард Бернштейн заявил Reuters, что он "никогда не видел ничего подобного". По его словам, большинство пациентов – пожилые люди. Он отметил, что это "самая большая вспышка".

Bloomberg со ссылкой на Восточный производственный и технологический центр провинции Чжэцзян, сообщил, что в настоящее время ежедневно регистрируется 1 млн случаев заболевания COVID-19. Через дне недели цифра может удвоиться.

Ссылаясь на другие источники, Bloomberg сообщил, что на прошлой за один день почти в 37 млн человек могли диагностировать коронавирус. Согласно протоколу внутреннего заседания Национальной комиссии здравоохранения Китая, состоявшегося 21 декабря, 248 млн человек, или почти 18% населения, вероятно, заразились вирусом в первые 20 дней декабря.

Как пишет CNN, в Китае опустели рестораны и магазины, а количество поездок на метро в крупных городах снизилось примерно на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, фабрики и компании вынуждены останавливать или сокращать производство, говорится в материале.