ГОРДОН
 
 
МИР

В Китае больницы переполнены COVID-пациентами. Власть отказалась публиковать официальные данные о заболевших

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Большинство заболевших COVID-19 пожилые люди, заявил врач из Пекина
Большинство заболевших COVID-19 – пожилые люди, заявил врач из Пекина
Фото: EPA

Национальная комиссия здравоохранения Китая прекратит публиковать ежедневные данные эпиднадзора о новых случаях инфицирования COVID-19. Об этом 25 декабря сообщило китайское издание Sina со ссылкой на сообщение комиссии.

24 декабря она еще проинформировала о 4128 новых случаях подтвержденного заражения коронавирусом. 25 декабря данных о новых инфицированных на сайте ведомства нет.

Китайская редакция Deutsche Welle отметила: пользователи, обсуждая эту новость в интернете, заявили, что данные комиссии и так "не соответствуют действительности", поэтому то, что их не будут обнародовать, ничего не меняет. 

По информации Deutsche Welle, в крупных городах Китая наблюдается всплеск числа инфицированных: лекарств не хватает, больницы переполнены, а в крематориях и похоронных бюро выстраиваются очереди, поскольку число погибших растет. Медицинские учреждения вызывают на работу даже вышедших на пенсию врачей, говорится в материале. Со ссылкой на исследовательский институт Capital Economics Deutsche Welle пишет, что Китай вступает "в самые опасные недели" новой эпидемии COVID-19. В частности, из-за того, что начитается сезон путешествий и праздников. 

Агентство Reuters со ссылкой на центр, который исследует медицинские данные, Airfinity сообщило, что в Китае ежедневно от коронавируса умирает около 5 тыс. человек. По оценкам Airfinity, волна COVID-19 в Китае может иметь два пика: 3,7 млн новых случаем заражения в день в середине января в регионах, где в настоящее время число случаев заболевания растет, и 4,2 млн в день в марте в других провинциях. Центр предполагает, что смертность может достичь 2 млн случаев. 

По данным компании, в настоящее время число случаев заболевания растет быстрее всего в Пекине и южной провинции Гуандун.

Пекинский врач Говард Бернштейн заявил Reuters, что он "никогда не видел ничего подобного". По его словам, большинство пациентов – пожилые люди. Он отметил, что это "самая большая вспышка". 

Bloomberg со ссылкой на Восточный производственный и технологический центр провинции Чжэцзян, сообщил, что в настоящее время ежедневно регистрируется 1 млн случаев заболевания COVID-19. Через дне недели цифра может удвоиться. 

Ссылаясь на другие источники, Bloomberg сообщил, что на прошлой за один день почти в 37 млн человек могли диагностировать коронавирус. Согласно протоколу внутреннего заседания Национальной комиссии здравоохранения Китая, состоявшегося 21 декабря, 248 млн человек, или почти 18% населения, вероятно, заразились вирусом в первые 20 дней декабря. 

Как пишет CNN, в Китае опустели рестораны и магазины, а количество поездок на метро в крупных городах снизилось примерно на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, фабрики и компании вынуждены останавливать или сокращать производство, говорится в материале.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

В конце ноября 2022 года сообщалось, что в Китае увеличивается количество случаев инфицирования коронавирусомВ ряде китайских городов прошли протесты против ограничительных мер, вводимых властями из-за роста заболеваемости COVID-19. 

После протестов в начале декабря в Китае начали ослаблять ограничения, которые были известны как политика "нулевого коронавируса".

По данным ВОЗ на 23 декабря, в мире за время пандемии зарегистрировано 651,9 млн случаев заражения COVID-19, в том числе более 10 млн – в Китае. 

Теги: Китай, эпидемия, Пекин, вирус, больницы, здравоохранение, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Со мной всегда находятся офицеры, но я не параноик". Буданов заявил, что ходит в магазин сам
"Со мной всегда находятся офицеры, но я не параноик". Буданов заявил, что ходит в магазин сам
"Упражняется в юморе с собакой". Пес Патрон публично пошутил над Ермаком. Глава ОП отреагировал
"Упражняется в юморе с собакой". Пес Патрон публично пошутил над Ермаком. Глава ОП отреагировал
"Сексуальная девушка". Рианна снялась в облегающем мини-платье. Фото
"Сексуальная девушка". Рианна снялась в облегающем мини-платье. Фото
"Это настоящая эротика, симфония и наслаждение". Клопотенко рассказал, как правильно запечь сало
"Это настоящая эротика, симфония и наслаждение". Клопотенко рассказал, как правильно запечь сало
Вайкуле, которая отказалась от гастролей в России, записала поздравление для поклонников на латышском языке. В РФ взбесились
Вайкуле, которая отказалась от гастролей в России, записала поздравление для поклонников на латышском языке. В РФ взбесились
"Машка Захарова?", "Параноидальная шизофрения". Гордон показал россиянку, "рассказавшую", кто напал на Украину
"Машка Захарова?", "Параноидальная шизофрения". Гордон показал россиянку, "рассказавшую", кто напал на Украину
"Вы прекрасны", "Платье нравится". Лопес восхитила сеть новым образом
"Вы прекрасны", "Платье нравится". Лопес восхитила сеть новым образом
"Нет слов". 76-летняя Шер показала кольцо от 36-летнего жениха
"Нет слов". 76-летняя Шер показала кольцо от 36-летнего жениха
"Новый год будет встречать на новой родине". Чубайса, который покинул РФ, заметили в Израиле
"Новый год будет встречать на новой родине". Чубайса, который покинул РФ, заметили в Израиле
Путин в розыске, Зеленский в обнимку с Джонсоном, Трамп на горящем балконе. Журнал The Week поместил на свои обложки карикатуры
Путин в розыске, Зеленский в обнимку с Джонсоном, Трамп на горящем балконе. Журнал The Week поместил на свои обложки карикатуры
"Развелись", "Обручального кольца нет". Каменских на рождественском фото снялась без мужа
"Развелись", "Обручального кольца нет". Каменских на рождественском фото снялась без мужа
"Профукала семью и Родину". Ани Лорак заявила о желании воссоединиться с семьей
"Профукала семью и Родину". Ани Лорак заявила о желании воссоединиться с семьей
18-летняя дочь Константина Меладзе показала редкое фото со своей 46-летней матерью
18-летняя дочь Константина Меладзе показала редкое фото со своей 46-летней матерью
"Рождество стало жарким", "Прекрасный ангел". 57-летний Херли снялась без белья в наряде с вырезом до талии
"Рождество стало жарким", "Прекрасный ангел". 57-летний Херли снялась без белья в наряде с вырезом до талии
В Киеве появились новые световые проекции художника из Швейцарии Хофштеттера. Фото
В Киеве появились новые световые проекции художника из Швейцарии Хофштеттера. Фото
Pink Floyd благодаря песне Hey Hey Rise Up, которую записала вместе с Хлывнюком, собрала для Украины £500 тыс.
Pink Floyd благодаря песне Hey Hey Rise Up, которую записала вместе с Хлывнюком, собрала для Украины £500 тыс.
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Весь мир поставил на уши". Кошевой рассказал, как Зеленский в переписке с ним прокомментировал свое выступление в Конгрессе (736214)
2
"Настя беременна?", "Самая добрая публикация в этом году". В сети обсуждают Каменских на благотворительной встрече (90268)
3
"Тебе снова 18?" 48-летняя Мосс снялась в трусах (70227)
4
"Как тебе спится, Анечка, когда твой родной Харьков бомбят?" В сети призвали Maruv не молчать о нападении РФ на Украину. Она проигнорировала (41503)
5
"Профукала семью и Родину". Ани Лорак заявила о желании воссоединиться с семьей (29408)
6
18-летняя дочь Константина Меладзе показала редкое фото со своей 46-летней матерью (23090)
7
"Очень мило и уютно". Ефросинина показала, как украсила свой дом к Рождеству (17112)
8
"Мои мужчины – суровость и уверенность". Жена Сенцова показала их подросшего сына (15240)
 
 
 
 