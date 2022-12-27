Китай отменит карантин для въезжающих в страну на фоне рекордной вспышки коронавируса

Reuters отмечает, что Китай в декабре после масштабных акций протеста резко изменил политику строгих ограничительных мер, отменив почти все свои внутренние ограничения, связанные с COVID-19.
Отмена карантина для въезжающих – еще один важный шаг к ослаблению ограничений. Ранее требования к прибывающим путешественникам включали обязательный пятидневный карантин в подконтрольном правительству учреждении и еще три дня изоляции дома. Вместе с этим правилом будет отменено и ограничение на количество пассажиров на международных рейсах.
Тем не менее путешественники, въезжающие в Китай, должны будут пройти ПЦР-тестирование за 48 часов до вылета, заявили в Нацкомиссии по здравоохранению КНР.
Власти уведомили, что будут улучшены условия для приезда иностранцев в Китай, например, для работы и бизнеса, а также будет упрощено получение необходимых виз.
С января 2020 года Китай классифицировал COVID-19 как инфекционное заболевание категории B, но боролся с ним в соответствии с протоколами категории A, которые охватывают такие заболевания, как бубонная чума и холера, что дает местным властям право помещать пациентов и их тесные контакты на карантин и блокировать регионы, пишет Reuters.
Сейчас уровень контроля за COVID-19 и носителями вируса будет понижен до менее строгой категории B с нынешней высшей категории A, говорится в заявлении органа здравоохранения. Это связано с тем, что болезнь стала менее вирулентной и постепенно превращается в обычную респираторную инфекцию.
В то время, как Китай в целом снижает уровень ограничений, Нацкомиссия здравоохранения заявила, что протоколы профилактики и контроля эпидемии в ключевых учреждениях, таких как учреждения по уходу за престарелыми, будут усилены.
Китай также продолжит повышать уровень вакцинации пожилых людей и продвигать вторые дозы среди людей с высоким риском тяжелого заболевания, сказано в сообщении органа.
Власти заявили, что если продолжающаяся сейчас вспышка станет серьезной, нацкомиссия введет так называемое закрытое управление для предотвращения распространения инфекции.
Китай, по данным Reuters, – последняя крупная страна, которая перешла к рассмотрению COVID-19 как эндемического заболевания. Действовавшие в КНР меры сдерживания, по оценке агентства, замедлили рост экономики Китая до самого низкого уровня почти за полвека, нарушив глобальные цепочки поставок и торговлю.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
В конце ноября 2022 года сообщалось, что в Китае увеличивается количество случаев инфицирования коронавирусом. В ряде китайских городов прошли протесты против ограничительных мер, вводимых властями из-за роста заболеваемости COVID-19.
После протестов в начале декабря в Китае начали ослаблять ограничения, которые были известны как политика "нулевого коронавируса".
Bloomberg со ссылкой на Восточный производственный и технологический центр провинции Чжэцзян сообщило, что в третьей декаде декабря ежедневно регистрируется 1 млн случаев заболевания COVID-19. Через дне недели цифра может удвоиться.
Ссылаясь на другие источники, Bloomberg сообщило, что перед 20 декабря за один день почти у 37 млн человек могли диагностировать коронавирус. Согласно протоколу внутреннего заседания Национальной комиссии здравоохранения Китая, состоявшегося 21 декабря, 248 млн человек, или почти 18% населения, вероятно, заразились вирусом в первые 20 дней декабря.
Больницы в Китае переполнены COVID-пациентами. 25 декабря стало известно, что власть отказалась публиковать официальные данные о заболевших.
По данным ВОЗ на 23 декабря, в мире за время пандемии зарегистрировано 651,9 млн случаев заражения COVID-19, в том числе более 10 млн – в Китае. Следующее обновление данных запланировано на 3 января, пауза связана с рождественскими и новогодними праздниками.