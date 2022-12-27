Китай отменит карантин для въезжающих в страну на фоне рекордной вспышки коронавируса

Reuters отмечает, что Китай в декабре после масштабных акций протеста резко изменил политику строгих ограничительных мер, отменив почти все свои внутренние ограничения, связанные с COVID-19.

Отмена карантина для въезжающих – еще один важный шаг к ослаблению ограничений. Ранее требования к прибывающим путешественникам включали обязательный пятидневный карантин в подконтрольном правительству учреждении и еще три дня изоляции дома. Вместе с этим правилом будет отменено и ограничение на количество пассажиров на международных рейсах.

Тем не менее путешественники, въезжающие в Китай, должны будут пройти ПЦР-тестирование за 48 часов до вылета, заявили в Нацкомиссии по здравоохранению КНР.

Власти уведомили, что будут улучшены условия для приезда иностранцев в Китай, например, для работы и бизнеса, а также будет упрощено получение необходимых виз.

С января 2020 года Китай классифицировал COVID-19 как инфекционное заболевание категории B, но боролся с ним в соответствии с протоколами категории A, которые охватывают такие заболевания, как бубонная чума и холера, что дает местным властям право помещать пациентов и их тесные контакты на карантин и блокировать регионы, пишет Reuters.

Сейчас уровень контроля за COVID-19 и носителями вируса будет понижен до менее строгой категории B с нынешней высшей категории A, говорится в заявлении органа здравоохранения. Это связано с тем, что болезнь стала менее вирулентной и постепенно превращается в обычную респираторную инфекцию.

В то время, как Китай в целом снижает уровень ограничений, Нацкомиссия здравоохранения заявила, что протоколы профилактики и контроля эпидемии в ключевых учреждениях, таких как учреждения по уходу за престарелыми, будут усилены.

Китай также продолжит повышать уровень вакцинации пожилых людей и продвигать вторые дозы среди людей с высоким риском тяжелого заболевания, сказано в сообщении органа.

Власти заявили, что если продолжающаяся сейчас вспышка станет серьезной, нацкомиссия введет так называемое закрытое управление для предотвращения распространения инфекции.

Китай, по данным Reuters, – последняя крупная страна, которая перешла к рассмотрению COVID-19 как эндемического заболевания. Действовавшие в КНР меры сдерживания, по оценке агентства, замедлили рост экономики Китая до самого низкого уровня почти за полвека, нарушив глобальные цепочки поставок и торговлю.