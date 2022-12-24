Американский чиновник рассказал, какие блюда готовили для Зеленского перед встречей с Байденом и что могло стать "кошмаром" в ходе визита

WP сообщает, что после прибытия в США после полета, на американском военном самолете который занял 11 часов Зеленского и его помощников доставили в Блэр-Хаус – официальную резиденцию президента США для гостей главы государства, которая расположена напротив Белого дома.
Собеседники рассказали изданию, что над резиденцией развевался украинский флаг, а персонал приготовил для украинцев разнообразные блюда из курятины, рыбы, а также праздничные угощения, включая шоколад и традиционное шоколадное печенье.
The Washington Post упоминает, что у Зеленского была возможность принять душ и отдохнуть перед встречей с Байденом. Кроме того, президента Украины и всю украинскую делегацию проверили на COVID-19, что на данный момент является обязательной процедурой для встречи с президентом США.
Один из американских чиновников, говоря о гипотетической ситуации в случае, если тест Зеленского на СOVID-19 дал бы положительный результат заявил, что "это был бы кошмар".
По информации WP, визит Зеленского в Вашингтон обсуждался месяцами, но был подготовлен за считанные дни в режиме "сверхсекретности". Перед выездом президента и украинской делегации в Польшу для дальнейшего полета в США произошла утечка информации о поездке рассказали СМИ, однако, несмотря на риск, украинский лидер не стал отменять визит.
"Русская служба BBC" добавляла, что Зеленский добирался из Польши в Вашингтон на военном самолете США в сопровождении истребителя F-15 и самолета-разведчика НАТО.
CNN сообщал, что визит Зеленского в Вашингтон сопровождался усиленными мерами безопасности.
Поездка в США 21 декабря – первый зарубежный визит Зеленского после начала полномасштабного российского вторжения. В Белом доме говорили, что Байден пригласил Зеленского в Вашингтон, потому что развязанная Россией война в Украине "вступила в новую стадию".
Зеленский в Вашингтоне встретился с Байденом и выступил в Конгрессе. Перед началом переговоров Байден заявил о поддержке Украины США и союзниками. Президент США заявил, что "ждет возможности подписать закон, который предусматривает помощь Украине на $45 млрд".
В день приезда президента Украины США объявили о выделении Украине $1,85 млрд дополнительной военной помощи, включая систему ПВО Patriot.
По итогам встреч Зеленский сказал, что "есть и другие" договоренности, детали о которых пообещал рассказать позже.
Зеленский за время своего президентства дважды посещал Америку: в сентябре 2019 года, когда президентом был Дональд Трамп, и в сентябре 2021 года, уже во время президентства Байдена.