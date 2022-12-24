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Американский чиновник рассказал, какие блюда готовили для Зеленского перед встречей с Байденом и что могло стать "кошмаром" в ходе визита

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Если бы Зеленский сдал положительный COVID-тест по прилету в Вашингтон, это стало бы "кошмаром", говорят в Белом доме
Если бы Зеленский сдал положительный COVID-тест по прилету в Вашингтон, это стало бы "кошмаром", говорят в Белом доме
Фото: EPA

До встречи с президентом США Джо Байденом президент Украины Владимир Зеленский и вся делегация Украины прошли тесты на COVID-19. Об этом 22 декабря пишет The Washington Post со ссылкой на американских чиновников, знакомых с деталями визита.

WP сообщает, что после прибытия в США после полета, на американском военном самолете который занял 11 часов Зеленского и его помощников доставили в Блэр-Хаус – официальную резиденцию президента США для гостей главы государства, которая расположена напротив Белого дома.

Собеседники рассказали изданию, что над резиденцией развевался украинский флаг, а персонал приготовил для украинцев разнообразные блюда из курятины, рыбы, а также праздничные угощения, включая шоколад и традиционное шоколадное печенье.

The Washington Post упоминает, что у Зеленского была возможность принять душ и отдохнуть перед встречей с Байденом. Кроме того, президента Украины и всю украинскую делегацию проверили на COVID-19, что на данный момент является обязательной процедурой для встречи с президентом США.

Один из американских чиновников, говоря о гипотетической ситуации в случае, если тест Зеленского на СOVID-19 дал бы положительный результат заявил, что "это был бы кошмар".

По информации WP, визит Зеленского в Вашингтон обсуждался месяцами, но был подготовлен за считанные дни в режиме "сверхсекретности". Перед выездом президента и украинской делегации в Польшу для дальнейшего полета в США произошла утечка информации о поездке рассказали СМИ, однако, несмотря на риск, украинский лидер не стал отменять визит.

"Русская служба BBC" добавляла, что Зеленский добирался из Польши в Вашингтон на военном самолете США в сопровождении истребителя F-15 и самолета-разведчика НАТО

CNN сообщал, что визит Зеленского в Вашингтон сопровождался усиленными мерами безопасности.

Контекст:

Поездка в США 21 декабря – первый зарубежный визит Зеленского после начала полномасштабного российского вторжения. В Белом доме говорили, что Байден пригласил Зеленского в Вашингтон, потому что развязанная Россией война в Украине "вступила в новую стадию".

Зеленский в Вашингтоне встретился с Байденом и выступил в Конгрессе. Перед началом переговоров Байден заявил о поддержке Украины США и союзниками. Президент США заявил, что "ждет возможности подписать закон, который предусматривает помощь Украине на $45 млрд".

В день приезда президента Украины США объявили о выделении Украине $1,85 млрд дополнительной военной помощи, включая систему ПВО Patriot.

По итогам встреч Зеленский сказал, что "есть и другие" договоренности, детали о которых пообещал рассказать позже.

Зеленский за время своего президентства дважды посещал Америку: в сентябре 2019 года, когда президентом был Дональд Трамп, и в сентябре 2021 года, уже во время президентства Байдена.

Теги: США, Украина, Джо Байден, переговоры, Белый дом, политика, Владимир Зеленский, резиденции, президент, безопасность, визит, встреча, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, блюда
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