Американский чиновник рассказал, какие блюда готовили для Зеленского перед встречей с Байденом и что могло стать "кошмаром" в ходе визита

Если бы Зеленский сдал положительный COVID-тест по прилету в Вашингтон, это стало бы "кошмаром", говорят в Белом доме Фото: EPA

WP сообщает, что после прибытия в США после полета, на американском военном самолете который занял 11 часов Зеленского и его помощников доставили в Блэр-Хаус – официальную резиденцию президента США для гостей главы государства, которая расположена напротив Белого дома.

Собеседники рассказали изданию, что над резиденцией развевался украинский флаг, а персонал приготовил для украинцев разнообразные блюда из курятины, рыбы, а также праздничные угощения, включая шоколад и традиционное шоколадное печенье.

The Washington Post упоминает, что у Зеленского была возможность принять душ и отдохнуть перед встречей с Байденом. Кроме того, президента Украины и всю украинскую делегацию проверили на COVID-19, что на данный момент является обязательной процедурой для встречи с президентом США.

Один из американских чиновников, говоря о гипотетической ситуации в случае, если тест Зеленского на СOVID-19 дал бы положительный результат заявил, что "это был бы кошмар".

По информации WP, визит Зеленского в Вашингтон обсуждался месяцами, но был подготовлен за считанные дни в режиме "сверхсекретности". Перед выездом президента и украинской делегации в Польшу для дальнейшего полета в США произошла утечка информации о поездке рассказали СМИ, однако, несмотря на риск, украинский лидер не стал отменять визит.

"Русская служба BBC" добавляла, что Зеленский добирался из Польши в Вашингтон на военном самолете США в сопровождении истребителя F-15 и самолета-разведчика НАТО.

CNN сообщал, что визит Зеленского в Вашингтон сопровождался усиленными мерами безопасности.