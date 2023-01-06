В ВОЗ обеспокоены распространением нового подвида штамма коронавируса "Омикрон"

XBB.1.5 – это наиболее заразный подвариант "Омикрона" среди всех обнаруженных Фото: depositphotos.com

По словам Керхов, XBB.1.5 – это наиболее заразный подвариант "Омикрона" среди всех обнаруженных. Причиной этого являются мутации, позволяющие данному вирусу прикрепляться к клетке и легко размножаться.

"И нас беспокоит его преимущество в росте, в частности, в некоторых странах Европы и США, в Северной Америке, особенно в северо-восточной части США, где XBB.1.5 быстро вытеснил другие циркулирующие варианты", – добавила Керхов.

Она подчеркнула, что XBB.1.5 обнаружили уже в 29 странах. При этом эпидемиолог уточнила, что количество стран может быть больше, поскольку организации все сложнее отслеживать распространение подвидов "Омикрона".

"Мы ожидаем новых волн заражения по всему миру, но это не обязательно приведет к новым волнам смертей, потому что наши контрмеры продолжают работать", – добавила Керхов.

Эпидемиолог отметила, что в организации еще не знают, является ли XBB.1.5 более опасным, чем другие циркулирующие подварианты.