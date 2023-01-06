В ВОЗ обеспокоены распространением нового подвида штамма коронавируса "Омикрон"

По словам Керхов, XBB.1.5 – это наиболее заразный подвариант "Омикрона" среди всех обнаруженных. Причиной этого являются мутации, позволяющие данному вирусу прикрепляться к клетке и легко размножаться.
"И нас беспокоит его преимущество в росте, в частности, в некоторых странах Европы и США, в Северной Америке, особенно в северо-восточной части США, где XBB.1.5 быстро вытеснил другие циркулирующие варианты", – добавила Керхов.
Она подчеркнула, что XBB.1.5 обнаружили уже в 29 странах. При этом эпидемиолог уточнила, что количество стран может быть больше, поскольку организации все сложнее отслеживать распространение подвидов "Омикрона".
"Мы ожидаем новых волн заражения по всему миру, но это не обязательно приведет к новым волнам смертей, потому что наши контрмеры продолжают работать", – добавила Керхов.
Эпидемиолог отметила, что в организации еще не знают, является ли XBB.1.5 более опасным, чем другие циркулирующие подварианты.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным ВОЗ, во всем мире за неделю с 26 декабря 2022 года по 1 января 2023 года было зарегистрировано более 3 млн новых случаев и 10 тыс. смертей. Количество еженедельных случаев заболевания и смертей сократилось на 22% и 12% соответственно.
В целом по состоянию на 1 января 2023 года во всем мире зарегистрировано более 656 млн подтвержденных случаев заболевания и более 6,6 млн случаев смертей.