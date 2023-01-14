Китай сообщил о почти 60 тыс. умерших за месяц пациентов с COVID-19

Она отметила, что 5503 смерти были вызваны "дыхательной недостаточностью из-за COVID", а остальные скончавшиеся пациенты имели сочетания COVID-19 и других заболеваний.

В начале декабря Китай, самая населенная страна мира (около 1,4 млрд человек), отменил строгие карантинные мероприятия, которые действовали около трех лет и с тех пор число случаев заболевания увеличилось по всей стране, отмечает агентство.

Яхуэй утверждает, что пик госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией в стране уже прошел.

Reuters пишет, что данные китайских властей о количестве умерших от COVID-19 "несовместимы" с длинными очередями в похоронных бюро и мешками для трупов, которые видели при выходе из переполненных больниц КНР.

Китай прекратил публиковать ежедневные данные о ситуации с коронавирусной инфекцией.