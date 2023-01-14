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В США число случаев COVID-19 превысило показатель в 100 млн

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ВОЗ не публикует данные о ежедневном приросте инфицированных в США
ВОЗ не публикует данные о ежедневном приросте инфицированных в США
Фото: ЕРА

За время пандемии коронавирусной инфекции число новых случаев инфицирования COVID-19 достигло по состоянию на 14 января 100,3 млн. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравохранения (ВОЗ).

Ежедневный прирост новых больных в США ВОЗ не публикует с октября 2022 года. Наибольший пик заболеваемости пришелся на середину января 2022 года, в частности 13 января было 803 тыс. новых инфицирований.

Скриншот: covid19.who.int
Скриншот: covid19.who.int

С начала пандемии в Соединенных Штатах скончались, по данным ВОЗ, почти 1,09 млн пациентов с COVID-19.

США являются страной с наиболее обширным распространением коронавирусной инфекции. У следующей на втором месте в мире Индии – 44,68 млн случаев коронавирусной инфекции. В пятерку входят также Франция (38,3 млн), Германия (37,6 млн) и Бразилия (36,6 млн).

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: США, ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, инфекция, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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