В США число случаев COVID-19 превысило показатель в 100 млн

ВОЗ не публикует данные о ежедневном приросте инфицированных в США Фото: ЕРА

Ежедневный прирост новых больных в США ВОЗ не публикует с октября 2022 года. Наибольший пик заболеваемости пришелся на середину января 2022 года, в частности 13 января было 803 тыс. новых инфицирований.

Скриншот: covid19.who.int

С начала пандемии в Соединенных Штатах скончались, по данным ВОЗ, почти 1,09 млн пациентов с COVID-19.

США являются страной с наиболее обширным распространением коронавирусной инфекции. У следующей на втором месте в мире Индии – 44,68 млн случаев коронавирусной инфекции. В пятерку входят также Франция (38,3 млн), Германия (37,6 млн) и Бразилия (36,6 млн).