ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

В Украине зафиксирован первый случай заражения штаммом "Кракен". Это наиболее заразная разновидность "Омикрона"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Украине зарегистрирован случай заболевания "Кракеном" это новая разновидность штамма COVID-19 "Омикрон"
В Украине зарегистрирован случай заболевания "Кракеном" – это новая разновидность штамма COVID-19 "Омикрон"
Фото: freepic.com

В Украине зафиксировали первый случай заражения новым подвидом штамма Omicron XBB.1.5, или "Кракен". Случай был зафиксирован в Сумской области у человека, не прошедшего курс вакцинации против коронавируса. Об этом пресс-служба Министерства здравоохранения Украины сообщила 24 января в Telegram.

"По данным Всемирной организации здравоохранения, XBB.1.5 не имеет специфических мутаций, которые могли бы делать его более опасным, чем другие субварианты", – отметили в Минздраве Украины.

Тем не менее, по сравнению с предыдущими штаммами, добавили в ведомстве, XBB.1.5 наиболее эффективно уклоняется от иммунного ответа человека и способен вызвать серьезные заболевания у пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.

Представитель ВОЗ Мария Ван Керхов 4 января 2023 года заявила, что "Кракен" может повлечь за собой новую волну заболеваемости, По словам Керхов, XBB.1.5 – это наиболее заразный подвариант "Омикрона" среди всех обнаруженных. Причиной этого являются мутации, позволяющие данному вирусу прикрепляться к клетке и легко размножаться. По состоянию на 3 января XBB.1.5 обнаружили уже в 29 странах.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Украина, ВОЗ, Сумская область, вирус, украинец, Минздрав, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, иммунитет, штамм, Омикрон
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Названы претенденты на премию "Оскар 2023". В их числе – украинский фильм
Названы претенденты на премию "Оскар 2023". В их числе – украинский фильм
Галина ГРИШИНА
"Секси". 27-летняя Бех-Романчук снялась на корточках
"Секси". 27-летняя Бех-Романчук снялась на корточках
Принцесса Евгения сообщила, что летом во второй раз станет матерью. Фото
Принцесса Евгения сообщила, что летом во второй раз станет матерью. Фото
Галина ГРИШИНА
"Надо бороться до последнего за отношения". Жена ведущего шоу "Холостяк" Решетника прокомментировала расставание Квитковой с мужем
"Надо бороться до последнего за отношения". Жена ведущего шоу "Холостяк" Решетника прокомментировала расставание Квитковой с мужем
Галина ГРИШИНА
"Эта женщина сводит с ума". Мишина снялась лежа на кровати
"Эта женщина сводит с ума". Мишина снялась лежа на кровати
Снайпер Эмеральд рассказала, как переносит вторую беременность
Снайпер Эмеральд рассказала, как переносит вторую беременность
Галина ГРИШИНА
  EL Кравчук посвятил новую композицию украинкам, которые защищают тылы. Видео
  EL Кравчук посвятил новую композицию украинкам, которые защищают тылы. Видео
Галина ГРИШИНА
Салем показал побратима, который прикрыл его на фронте
Салем показал побратима, который прикрыл его на фронте
Галина ГРИШИНА
Жена Шурова сделала заявление о своем браке на фоне новостей о расставании украинских знаменитостей
Жена Шурова сделала заявление о своем браке на фоне новостей о расставании украинских знаменитостей
"Что-то интересное", "Не могу отвести глаз". Loboda снялась в облегающем платье
"Что-то интересное", "Не могу отвести глаз". Loboda снялась в облегающем платье
Цимбалюк показал, как развлекается со своей девушкой на диване
Цимбалюк показал, как развлекается со своей девушкой на диване
"Кто-то продолжает оставлять цветы у двери". Никитюк сделала селфи с тюльпанами
"Кто-то продолжает оставлять цветы у двери". Никитюк сделала селфи с тюльпанами
"Без мужчины я не буду никогда". Вторая экс-жена Остапчука сделала заявление
"Без мужчины я не буду никогда". Вторая экс-жена Остапчука сделала заявление
"И снова в трусах", "Настоящая". В сети обсуждают новые фото Квитковой
"И снова в трусах", "Настоящая". В сети обсуждают новые фото Квитковой
Экс-невестка Ющенко показала его 12-летнюю внучку. Фото
Экс-невестка Ющенко показала его 12-летнюю внучку. Фото
"Самая горячая 53-летняя женщина на планете". Лопес снялась в купальнике с широкими прозрачными вставками
"Самая горячая 53-летняя женщина на планете". Лопес снялась в купальнике с широкими прозрачными вставками
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Ани Лорак, которая живет и работает в РФ, объявила о проведении концерта в поддержку "людей, которые нуждаются" (161463)
2
Сопонару показала себя без одежды и белья (148152)
3
"Это реально смешно", "Провокационный вопрос". В сети обсуждают видео с участием Киркорова, которое показал Гордон (51717)
4
Никитюк показала, как выглядит в бюстгальтере и лосинах (37244)
5
35-летний Добрынин публично отреагировал на заявление 24-летней Квитковой о причинах их расставания (36424)
6
"Пост для Даши и Никиты". Ведущий "Холостяка" Решетник после расставания Квитковой с Добрыниным посоветовал парам не выставлять все напоказ (31785)
7
Буданов – Гослинг, Подоляк – Круз, Зеленская – Сейфрид. В сети устроили кастинг знаменитостей на роли украинских политиков (30721)
8
"И снова в трусах", "Настоящая". В сети обсуждают новые фото Квитковой (25605)
 
 
 
 