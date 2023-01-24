В Украине зафиксирован первый случай заражения штаммом "Кракен". Это наиболее заразная разновидность "Омикрона"

"По данным Всемирной организации здравоохранения, XBB.1.5 не имеет специфических мутаций, которые могли бы делать его более опасным, чем другие субварианты", – отметили в Минздраве Украины.

Тем не менее, по сравнению с предыдущими штаммами, добавили в ведомстве, XBB.1.5 наиболее эффективно уклоняется от иммунного ответа человека и способен вызвать серьезные заболевания у пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.

Представитель ВОЗ Мария Ван Керхов 4 января 2023 года заявила, что "Кракен" может повлечь за собой новую волну заболеваемости, По словам Керхов, XBB.1.5 – это наиболее заразный подвариант "Омикрона" среди всех обнаруженных. Причиной этого являются мутации, позволяющие данному вирусу прикрепляться к клетке и легко размножаться. По состоянию на 3 января XBB.1.5 обнаружили уже в 29 странах.