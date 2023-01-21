В Китае заявили, что 80% населения страны инфицированы коронавирусом

В Китае отмечают, что резкого роста заболеваемости уже не будет Фото: ЕРА

Заявление об этом последовало в рамках объяснения, почему в ближайшие месяцы "маловероятен" резкий рост заболеваемости COVID-19 в Китае.

Местные специалисты обращают внимание, что распространению инфекции способствует "массовое перемещение людей во время продолжающихся новогодних праздников по лунному календарю". Речь при этом идет о "сотнях миллионов" китайцев, которые путешествуют по стране во время праздников.

Китай в декабре 2022 года прекратил публиковать ежедневные данные о ситуации с коронавирусной инфекцией.

Позже власти Китая объявили, что с 8 декабря 2022 года по 12 января 2023 года в Китае скончались 59 938 пациентов с COVID-19.

По данным Всемирной организации здравоохранения на 20 января 2023 года, в Китае подтвердили более 11 млн случаев коронавирусной инфекции.