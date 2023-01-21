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В Китае заявили, что 80% населения страны инфицированы коронавирусом

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В Китае отмечают, что резкого роста заболеваемости уже не будет
В Китае отмечают, что резкого роста заболеваемости уже не будет
Фото: ЕРА

Коронавирусной инфекцией заразились 80% жителей Китая, заявил главный эпидемиолог Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний У Цзунью. Об этом 21 января информирует Reuters.

Заявление об этом последовало в рамках объяснения, почему в ближайшие месяцы "маловероятен" резкий рост заболеваемости COVID-19 в Китае.

Местные специалисты обращают внимание, что распространению инфекции способствует "массовое перемещение людей во время продолжающихся новогодних праздников по лунному календарю". Речь при этом идет о "сотнях миллионов" китайцев, которые путешествуют по стране во время праздников.

Китай в декабре 2022 года прекратил публиковать ежедневные данные о ситуации с коронавирусной инфекцией.

Позже власти Китая объявили, что с 8 декабря 2022 года по 12 января 2023 года в Китае скончались 59 938 пациентов с COVID-19.

По данным Всемирной организации здравоохранения на 20 января 2023 года, в Китае подтвердили более 11 млн случаев коронавирусной инфекции.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Китай, эпидемия, праздники, Всемирная организация здравоохранения, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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