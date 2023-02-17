Китай заявил о "решительной победе" над коронавирусом

Генеральный секретарь партии и лидер КНР Си Цзиньпин сказал, что Китай совершил "чудо в истории человечества" – густонаселенная страна успешно преодолела пандемию. Власть страны отметила, что с ноября прошлого года удалось "плавно изменить" подход к борьбе с пандемией. По их мнению, решения властей "оказались правильными". Как заявила Коммунистическая партия, смертность от коронавирусной инфекции в КНР "самая низкая в мире".

В Китае официально зарегистрировано более 80 тыс. смертей от коронавируса. Но цифра включает людей, которые прошли тестирование на COVID-19 и умерли в больнице, но не включает случаи смерти лиц, которые не прошли тестирование, или тех, кто умер дома во время всплеска вируса, отметил CNN.

Китайские органы здравоохранения прекратили публиковать данные о так называемых бессимптомных случаях по всей стране в конце прошлого года.

Позже власти Китая объявили, что с 8 декабря 2022 года по 12 января 2023 года в Китае скончались 59 938 пациентов с COVID-19.

21 января главный эпидемиолог Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний У Цзунью сообщил, что коронавирусом инфицировались 80% жителей Китая, поэтому резкого роста заболеваемости в стране не будет.