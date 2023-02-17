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Китай заявил о "решительной победе" над коронавирусом

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Китай совершил "чудо в истории человечества", преодолев пандемию, сказал Си Цзиньпин
Китай совершил "чудо в истории человечества", преодолев пандемию, сказал Си Цзиньпин
Фото: EPA

Китай добился "крупной и решающей победы" в предотвращении распространения COVID-19 и борьбе с ним. Об этом заявила Коммунистическая партия КНР, сообщило китайское агентство "Синьхуа" 16 февраля.

Генеральный секретарь партии и лидер КНР Си Цзиньпин сказал, что Китай совершил "чудо в истории человечества" – густонаселенная страна успешно преодолела пандемию. Власть страны отметила, что с ноября прошлого года удалось "плавно изменить" подход к борьбе с пандемией. По их мнению, решения властей "оказались правильными". Как заявила Коммунистическая партия, смертность от коронавирусной инфекции в КНР "самая низкая в мире".

В Китае официально зарегистрировано более 80 тыс. смертей от коронавируса. Но цифра включает людей, которые прошли тестирование на COVID-19 и умерли в больнице, но не включает случаи смерти лиц, которые не прошли тестирование, или тех, кто умер дома во время всплеска вируса, отметил CNN

Китайские органы здравоохранения прекратили публиковать данные о так называемых бессимптомных случаях по всей стране в конце прошлого года. 

Позже власти Китая объявили, что с 8 декабря 2022 года по 12 января 2023 года в Китае скончались 59 938 пациентов с COVID-19.

21 января главный эпидемиолог Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний У Цзунью сообщил, что коронавирусом инфицировались 80% жителей Китая, поэтому резкого роста заболеваемости в стране не будет.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Си Цзиньпин, вирус, КНР, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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