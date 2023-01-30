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Менее чем за месяц число случаев COVID-19 выросло в мире на 97 млн, обновился суточный рекорд – данные ВОЗ

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Ситуация с коронавирусом объявлена пандемией
Ситуация с коронавирусом объявлена пандемией
Фото: ЕРА

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила в статистику о коронавирусной инфекции в мире данные о ситуации в Китае за последние несколько месяцев, после чего эта страна вышла на второе место в мире по числу новых случаев COVID-19.

20 января ВОЗ сообщала, что в Китае подтвердили более 11 млн случаев коронавирусной инфекции.

Уже по состоянию на 30 января число случаев COVID-19 увеличилось в статистике Всемирной организации здравоохранения почти до 98,5 млн. Больше – только в США (почти 100,7 млн).

1 января ВОЗ сообщала о 656 млн подтвержденных случаев заболевания и более 6,6 млн случаев смертей.

30 января всемирная организация уведомляет о других цифрах – соответственно 753 млн (плюс 97 млн) и 6,8 млн (плюс 200 тыс. смертей).

Зафиксирован также новый рекорд суточного выявления инфицированных – 23 декабря 2022 года подтвердили почти 7,95 млн случаев COVID-19. После этого показатель пошел на спад.

Скриншот: covid19.who.int
Скриншот: covid19.who.int

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В декабре 2022 года в Китае временно прекратили публиковать статистику эпидемии, информировать стали уже в январе 2023 года. В частности, 21 января в Китае отметили, что коронавирусом инфицированы 80% населения страны.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: США, Китай, эпидемия, ВОЗ, статистика, рекорд, Всемирная организация здравоохранения, инфекция, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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