Менее чем за месяц число случаев COVID-19 выросло в мире на 97 млн, обновился суточный рекорд – данные ВОЗ

20 января ВОЗ сообщала, что в Китае подтвердили более 11 млн случаев коронавирусной инфекции.

Уже по состоянию на 30 января число случаев COVID-19 увеличилось в статистике Всемирной организации здравоохранения почти до 98,5 млн. Больше – только в США (почти 100,7 млн).

1 января ВОЗ сообщала о 656 млн подтвержденных случаев заболевания и более 6,6 млн случаев смертей.

30 января всемирная организация уведомляет о других цифрах – соответственно 753 млн (плюс 97 млн) и 6,8 млн (плюс 200 тыс. смертей).

Зафиксирован также новый рекорд суточного выявления инфицированных – 23 декабря 2022 года подтвердили почти 7,95 млн случаев COVID-19. После этого показатель пошел на спад.

Скриншот: covid19.who.int