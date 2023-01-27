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Кузин рассказал об особенностях нового штамма COVID-19 "Кракен", первый случай заражения которым подтвердили на этой неделе

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Кузин: Этот подвид наиболее эффективно уходит от иммунного ответа. И у него повышенная тенденция к скорости передачи
Кузин: Этот подвид наиболее эффективно уходит от иммунного ответа. И у него повышенная тенденция к скорости передачи
Фото: Ігор Кузін / Facebook

Новый штам коронавирусной инфекции COVID-19 "Кракен" передается быстрее, но подтвержденных данных о его агрессивности нет. Об этом замминистра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Игорь Кузин рассказал на брифинге 27 января, сообщает "Укринформ".

Кузин, рассказывая об особенностях нового штамма, отметил, что специфических симптомов у "Кракена" нет, болезнь при заражении им протекает "как обычная коронавирусная инфекция".

"Но есть некоторые его вирусологические, иммунологические особенности. По сути, этот подвид является таким, который наиболее эффективно уходит от иммунного ответа. И у него повышенная тенденция к скорости передачи, то есть передается на 8% больше, чем среднестатистический "Омикрон". В США, где четко фиксируются все линии, он привел к росту заболеваемости от 1% до 8% почти за три недели. Это единственные его особенности, но сейчас каких-то убедительных доказательств того, что он может протекать в более тяжелой форме, что он агрессивен или вызывает больше показателей смертности или может вызвать больший процент именно сопутствующих состояний, – такой информации нет. Но научные исследования продолжаются", – добавил он. 

О первом случае заражения этим штаммом в Украине Минздрав сообщил 24 января. Инфицирован был житель Сумской области, который не прошел курс вакцинации. 

Представитель ВОЗ Мария Ван Керхов 4 января 2023 года заявила, что "Кракен" может повлечь новую волну заболеваемости, По словам Керхов, XBB.1.5 – это наиболее заразный подвариант "Омикрона" среди всех обнаруженных. Причиной этого являются мутации, позволяющие данному вирусу прикрепляться к клетке и легко размножаться. По состоянию на 3 января XBB.1.5 обнаружили уже в 29 странах.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, вакцинация, вирус, болезнь, Минздрав, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Игорь Кузин, штамм, Омикрон
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