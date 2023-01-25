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В Китае сообщили, что в декабре 2022 года в стране за день подтверждали более 7 млн новых случаев COVID-19

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В Китае утверждают, что прошли пик заболеваемости COVID-19
В Китае утверждают, что прошли пик заболеваемости COVID-19
Фото: ЕРА

В Китае пиковые показатели инфицирования коронавирусом пришлись примерно на 22 декабря 2022 года. Об этом 25 января 2023 года сообщил Reuters со ссылкой на китайский Центр по изучению и профилактике заболеваний.

Представители Китая отмечают, что в те дни за сутки подтверждали более 7 млн случаев COVID-19.

Пиковые показатели смертности среди пациентов с коронавирусной инфекцией фиксировались, по данным центра, 4 января – более 4 тыс. в день.

Китай в декабре 2022 года прекратил публиковать ежедневные данные о ситуации с коронавирусной инфекцией.

Позже власти Китая объявили, что с 8 декабря 2022 года по 12 января 2023 года в Китае скончались 59 938 пациентов с COVID-19.

21 января главный эпидемиолог Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний У Цзунью сообщил, что коронавирусом инфицировались 80% жителей Китая, поэтому резкого роста заболеваемости в стране не будет.

При этом, по сведениям Reuters, информация об умерших от COVID-19 в Китае не включает умирающих дома. Кроме того, есть свидетельства, что врачам не рекомендуется указывать коронавирус как причину смерти.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Китай, эпидемия, смертность, инфекция, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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