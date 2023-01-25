В Китае сообщили, что в декабре 2022 года в стране за день подтверждали более 7 млн новых случаев COVID-19

В Китае утверждают, что прошли пик заболеваемости COVID-19 Фото: ЕРА

Представители Китая отмечают, что в те дни за сутки подтверждали более 7 млн случаев COVID-19.

Пиковые показатели смертности среди пациентов с коронавирусной инфекцией фиксировались, по данным центра, 4 января – более 4 тыс. в день.

Китай в декабре 2022 года прекратил публиковать ежедневные данные о ситуации с коронавирусной инфекцией.

Позже власти Китая объявили, что с 8 декабря 2022 года по 12 января 2023 года в Китае скончались 59 938 пациентов с COVID-19.

21 января главный эпидемиолог Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний У Цзунью сообщил, что коронавирусом инфицировались 80% жителей Китая, поэтому резкого роста заболеваемости в стране не будет.

При этом, по сведениям Reuters, информация об умерших от COVID-19 в Китае не включает умирающих дома. Кроме того, есть свидетельства, что врачам не рекомендуется указывать коронавирус как причину смерти.