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В Японии смертность от COVID-19 впервые превысила показатель в 10 тыс. за месяц

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За месяц смертность в Японии увеличилась на 3 тыс. человек
За месяц смертность в Японии увеличилась на 3 тыс. человек
Фото: ЕРА

В Японии число пациентов с коронавирусной инфекцией, которые скончались в январе, достигло 10 124, что стало рекордным показателем для отдельно взятого месяца. Об этом со ссылкой на данные префектур сообщило 28 января агентство Kyodo News.

Согласно отчетам, в субботу в Японии зарегистрировали 252 новые смерти среди пациентов с COVID-19. Также было подтверждено около 54,8 тыс. новых случаев заражения.

Агентство отмечает, что смертность от коронавирусной инфекции "быстро росла" в Японии с ноября 2022 года параллельно с увеличением количества новых инфицирований COVID-19.

До января 2023 года рекордная смертность в Японии была зафиксирована в декабре 2022-го – более 7600 умерших.

В мае прошлого года Япония снизила статус коронавирусной инфекции до той же категории, что сезонный грипп и другие распространенные инфекционные заболевания. Это привело "к нормализации социальной и экономической деятельности".

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным ВОЗ на 27 января, в Японии подтверждено 32,3 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались 66 707 пациентов с COVID-19.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: смерть, Япония, эпидемия, ВОЗ, рекорд, смертность, Всемирная организация здравоохранения, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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