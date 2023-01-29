В Японии смертность от COVID-19 впервые превысила показатель в 10 тыс. за месяц

Согласно отчетам, в субботу в Японии зарегистрировали 252 новые смерти среди пациентов с COVID-19. Также было подтверждено около 54,8 тыс. новых случаев заражения.
Агентство отмечает, что смертность от коронавирусной инфекции "быстро росла" в Японии с ноября 2022 года параллельно с увеличением количества новых инфицирований COVID-19.
До января 2023 года рекордная смертность в Японии была зафиксирована в декабре 2022-го – более 7600 умерших.
В мае прошлого года Япония снизила статус коронавирусной инфекции до той же категории, что сезонный грипп и другие распространенные инфекционные заболевания. Это привело "к нормализации социальной и экономической деятельности".
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным ВОЗ на 27 января, в Японии подтверждено 32,3 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались 66 707 пациентов с COVID-19.