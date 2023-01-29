В Японии смертность от COVID-19 впервые превысила показатель в 10 тыс. за месяц

За месяц смертность в Японии увеличилась на 3 тыс. человек Фото: ЕРА

Согласно отчетам, в субботу в Японии зарегистрировали 252 новые смерти среди пациентов с COVID-19. Также было подтверждено около 54,8 тыс. новых случаев заражения.

Агентство отмечает, что смертность от коронавирусной инфекции "быстро росла" в Японии с ноября 2022 года параллельно с увеличением количества новых инфицирований COVID-19.

До января 2023 года рекордная смертность в Японии была зафиксирована в декабре 2022-го – более 7600 умерших.

В мае прошлого года Япония снизила статус коронавирусной инфекции до той же категории, что сезонный грипп и другие распространенные инфекционные заболевания. Это привело "к нормализации социальной и экономической деятельности".